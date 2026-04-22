„I-o trimit pe braziliancă!” Noi detalii cutremurătoare din scandalul escortelor: cum se făceau tranzacțiile la Milano. 70 de fotbaliști implicați
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 14:03
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 14:04
  • Parchetul din Milano a arestat patru persoane, inclusiv proprietarii rețelei criminale care le oferea clienților bogați servicii sexuale. 
  • Care sunt cluburile ai căror fotbaliști erau printre clienții acestei organizații criminale.
  • Câte tinere au fost implicate, unde locuiau, câți bani primeau, ce s-a întâmplat cu una dintre femei. 

Au apărut informații noi în scandalul escortelor din Milano, un subiect despre care se vorbește în toată Italia.

O organizație criminală care acționa în spatele unei agenții de promovare de evenimente și care le oferea clienților bogați servicii sexuale.

Cea mai scumpă locuință din istorie FOTO. Rinat Ahmetov a cumpărat un apartament pe 5 etaje în Monte Carlo. Prețul e inimaginabil!
Citește și
Cea mai scumpă locuință din istorie FOTO. Rinat Ahmetov a cumpărat un apartament pe 5 etaje în Monte Carlo. Prețul e inimaginabil!
Citește mai mult
Cea mai scumpă locuință din istorie FOTO. Rinat Ahmetov a cumpărat un apartament pe 5 etaje în Monte Carlo. Prețul e inimaginabil!

Garda Financiară italiană, sprijinită de Parchetul capitalei lombarde, i-a arestat pe proprietarii agenției Ma. De. Milano, Emanuele Buttini și Deborah Ronchi, împreună cu doi colaboratori, Alessio Salamone și Luan Fraga.

Toți sunt acuzați de facilitare, exploatare a prostituției și spălare de bani.

1,2 milioane de euro
a fost suma câștigată ilicit de această organizație criminală, sumă reținută de Guardia di Finanza

Fotbaliștii nu au fost anchetați. 6 cluburi din Serie A

Scenariul cuplului Buttini-Ronchi, prezentat de Gazzetta dello Sport: cină de gală într-un restaurant de lux, apoi cluburi exclusiviste, gaz ilariant și escorte într-un hotel de cinci stele.

Printre clienți, sportivi, nu doar fotbaliști, oameni de afaceri, celebrități. Numele acestora nu au fost dezvăluite de autorități. Nu sunt anchetate, considerându-se că nu sunt vinovate de nicio infracțiune.

Agenția de știri peninsulară ANSA susține că jucătorii din Serie A (au fost minimum 70) erau sub contract la Inter, AC Milan, Juventus, Verona, Torino și Sassuolo.

„Am un prieten pilot de Formula 1 care vrea o amică plătită”

Cum se făceau tranzacțiile pentru escorte? „Am un prieten pilot de Formula 1 care vrea o amică plătită. Putem s-o găsim?”. Răspuns: „I-o trimit pe braziliancă!”.

Sau „fetele care sunt… le aveți acasă?”. Așa se discuta în convorbirile înregistrate de Garda Financiară, conform La Gazzetta.

Tinerele, în jur de 100 în total, nu toate escorte profesioniste, nu doar italience, locuiau la sediul Ma. De. Milano (erau obligate să plătească și chirie la sediul agenției) și primeau doar jumătate din suma achitată de clienți pentru ele. Restul era oprit de proprietarii agenției.

„Nu spune nimănui. Am făcut testul și sunt însărcinată”

Una dintre femei a rămas însărcinată în decembrie 2025, după o întâlnire cu un fotbalist cunoscut.

Detaliu descoperit dintr-o altă discuție: „Nu spune nimănui. Tocmai am făcut testul și sunt însărcinată, au trecut mai mult de trei săptămâni”.

Citește și

Unicul Chivu Nimeni nu va fi ca el în istoria Italiei dacă reușește această performanță cu Inter. Mesaj pentru român: „Fă-i să te urască!”
Campionate
11:37
Unicul Chivu Nimeni nu va fi ca el în istoria Italiei dacă reușește această performanță cu Inter. Mesaj pentru român: „Fă-i să te urască!”
Citește mai mult
Unicul Chivu Nimeni nu va fi ca el în istoria Italiei dacă reușește această performanță cu Inter. Mesaj pentru român: „Fă-i să te urască!”
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Campionate
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Citește mai mult
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Știrile zilei din sport
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Superliga
13:16
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Campionate
11:21
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
B365
22.04
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Citește mai mult
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 28 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
