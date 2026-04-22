„I-o trimit pe braziliancă!” Noi detalii cutremurătoare din scandalul escortelor: cum se făceau tranzacțiile la Milano. 70 de fotbaliști implicați

Parchetul din Milano a arestat patru persoane, inclusiv proprietarii rețelei criminale care le oferea clienților bogați servicii sexuale.

Care sunt cluburile ai căror fotbaliști erau printre clienții acestei organizații criminale.

Câte tinere au fost implicate, unde locuiau, câți bani primeau, ce s-a întâmplat cu una dintre femei.

Au apărut informații noi în scandalul escortelor din Milano, un subiect despre care se vorbește în toată Italia.

O organizație criminală care acționa în spatele unei agenții de promovare de evenimente și care le oferea clienților bogați servicii sexuale.

Garda Financiară italiană, sprijinită de Parchetul capitalei lombarde, i-a arestat pe proprietarii agenției Ma. De. Milano, Emanuele Buttini și Deborah Ronchi, împreună cu doi colaboratori, Alessio Salamone și Luan Fraga.

Toți sunt acuzați de facilitare, exploatare a prostituției și spălare de bani.

1,2 milioane de euro a fost suma câștigată ilicit de această organizație criminală, sumă reținută de Guardia di Finanza

Fotbaliștii nu au fost anchetați. 6 cluburi din Serie A

Scenariul cuplului Buttini-Ronchi, prezentat de Gazzetta dello Sport: cină de gală într-un restaurant de lux, apoi cluburi exclusiviste, gaz ilariant și escorte într-un hotel de cinci stele.

Printre clienți, sportivi, nu doar fotbaliști, oameni de afaceri, celebrități. Numele acestora nu au fost dezvăluite de autorități. Nu sunt anchetate, considerându-se că nu sunt vinovate de nicio infracțiune.

Agenția de știri peninsulară ANSA susține că jucătorii din Serie A (au fost minimum 70) erau sub contract la Inter, AC Milan, Juventus, Verona, Torino și Sassuolo.

„Am un prieten pilot de Formula 1 care vrea o amică plătită”

Cum se făceau tranzacțiile pentru escorte? „Am un prieten pilot de Formula 1 care vrea o amică plătită. Putem s-o găsim?”. Răspuns: „I-o trimit pe braziliancă!”.

Sau „fetele care sunt… le aveți acasă?”. Așa se discuta în convorbirile înregistrate de Garda Financiară, conform La Gazzetta.

A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.

Tinerele, în jur de 100 în total, nu toate escorte profesioniste, nu doar italience, locuiau la sediul Ma. De. Milano (erau obligate să plătească și chirie la sediul agenției) și primeau doar jumătate din suma achitată de clienți pentru ele. Restul era oprit de proprietarii agenției.

„Nu spune nimănui. Am făcut testul și sunt însărcinată”

Una dintre femei a rămas însărcinată în decembrie 2025, după o întâlnire cu un fotbalist cunoscut.

#GdiF #Milano: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Eseguiti 4 arresti nei confronti di un sodalizio criminale attivo nell'organizzazione di eventi della movida.

Detaliu descoperit dintr-o altă discuție: „Nu spune nimănui. Tocmai am făcut testul și sunt însărcinată, au trecut mai mult de trei săptămâni”.

