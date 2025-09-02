Donnarumma, prezentat oficial VIDEO. Portarul italian a semnat pe cinci ani cu Manchester City: „Ciao, Gigio!” » Suma plătită de englezi

Gianluigi Donnarumma (26 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.

Portarul italian a semnat un contract valabil până în vara anului 2030 cu formația antrenată de Pep Guardiola (54 de ani).

Telenovela Donnarumma a ajuns la final. Plecat cu scandal de la PSG, goalkeeperul este gata de o nouă aventură în tricoul celor de la Manchester City.

Donnaruma, prezentat oficial de Manchester City

„Cetățenii” au anunțat oficial transferul lui Gigio printr-un comunicat pe site-ul oficial al clubului.

„Manchester City are plăcerea de a confirma transferul lui Gianluigi Donnarumma de la Paris Saint-Germain.

Portarul italian în vârstă de 26 de ani a semnat un contract pe cinci ani, care îl va menține pe stadionul Etihad până în vara anului 2030.

De-a lungul unei cariere extrem de impresionante, italianul a devenit unul dintre cei mai buni portari din fotbalul european.

O prezență înaltă și impunătoare, cu o înălțime de 1,95 m, Donnarumma ajunge pe Etihad înarmat cu o vastă experiență la nivel de elită.

Și-a stabilit cariera la gigantul italian AC Milan, unde, după ce a trebuit prin toate nivelurile de tineret și a debutat la seniori la 16 ani, a jucat în total peste 250 de meciuri ajutând echipa să câștige Supercupa Italiei în 2016.

Donnarumma a traversat apoi Europa, în Franța, în vara anului 2021, pentru a-și continua dezvoltarea carierei, alegând să se alăture echipei Paris Saint-Germain, unde a avut un impact imediat și susținut.

De-a lungul a patru sezoane petrecute la Parc des Princes, Donnarumma a ajutat-o ​​pe PSG să câștige patru titluri în Franța, două Cupe ale Franței, precum și trei Supercupe ale Franței.

Șederea sa în capitala Franței a fost încoronată în luna mai a acestui an, când a ajutat PSG să câștige Liga Campionilor, echipa lui Luis Enrique învingând Internazionale cu 5-0 într-un mod extrem de impresionant.

Donnaruma și-a îndeplinit visul de a cuceri trofeul Champions League/ Foto: IMAGO

Influența și impactul lui Donnarumma au fost la fel de impresionante și pe scena internațională.

Eroismul său într-o dramatică serie de lovituri de departajare a ajutat Italia să învingă Anglia pe Wembley, 3-2 la penalty-uri, și să câștige EURO 2020, Donnarumma fiind votat și cel mai bun jucător al turneului”, a notat Manchester City.

35.000.000 de euro ar fi plătit Manchester City pentru portarul italian

Gianluigi Donnarumma: „Sunt foarte entuziasmat de ceea ce mă așteaptă”

Portarul italian a oferit și o primă reacție cu privire la noua sa echipă. A ținut să vorbească la superlativ și de Pep Guardiola.

„Semnarea contractului cu Manchester City este un moment special și plin de mândrie pentru mine.

Mă alătur unei echipe pline de talente de talie mondială și condusă de unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, Pep Guardiola.

Este un club la care orice jucător de fotbal din lume și-ar dori să joace.

Am admirat Manchester City mulți ani, așa că acum să pot juca pentru acest club este o mare onoare și un privilegiu.

Abia aștept să-mi cunosc noii coechipieri, staff-ul și fanii. Să joc pe Etihad Stadium va fi ceva foarte, foarte special pentru mine.

Sunt foarte entuziasmat de ceea ce mă așteaptă și pot promite că voi da absolut totul pentru a ajuta clubul să obțină și mai multe succese”, a declarat Donnarumma pentru sursa citată.

Donnarumma îl va înlocui la Manchester City pe Ederson, care a semnat cu Fenerbahce.

