Când se joacă El Clasico  S-a stabilit când se vor întâlni Barcelona și Real Madrid în noul sezon din La Liga » Programul complet din Spania +15 foto
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Când se joacă El Clasico S-a stabilit când se vor întâlni Barcelona și Real Madrid în noul sezon din La Liga » Programul complet din Spania

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 22:52
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 23:43
  • A fost stabilit programul sezonului viitor din La Liga! Când se va juca celebrul El Clasico, între Real Madrid și Barcelona, dar și alte derby-uri din Spania, mai jos în articol.
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În sezonul trecut, Barcelona a cucerit titlul, pentru al doilea an consecutiv. A câștigat trofeul chiar în fața marii rivale, după ce a învins Real Madrid cu 2-0.

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Când se va juca El Clasico în sezonul viitor din La Liga

Marți s-au stabilit toate etapele sezonului 2026/2027 din La Liga. Astfel, s-a aflat și când se va juca celebrul El Clasico, unul dintre cele mai așteptate meciuri de către fanii fotbalului.

Real Madrid și Barcelona se vor înfrunta pe 25 octombrie 2026 și pe 9 mai 2027, în etapele a 10-a și a 35-a din La Liga.

„Galacticii” sunt avantajați de faptul că returul îl joacă pe teren propriu, atunci când campionatul se apropie de final și fiecare punct poate fi decisiv în lupta pentru titlu.

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Rezultatele din El Clasico din sezonul 2025/2026 din La Liga:

  • Real Madrid - Barcelona 2-1, pe 26 octombrie 2025
  • Barcelona - Real Madrid 2-0, pe 10 mai 2026

Un alt meci care atrage atenția este cel între Atletico și Real Madrid. Confruntările dintre Diego Simeone și Jose Mourinho vor avea loc pe 20 septembrie 2026 și 4 aprilie 2027, în etapele 7 și 30.

Derby-ul catalan între Espanyol și Barcelona se va juca prima dată pe 3 ianuarie 2027, în etapa 18. Turul va avea loc pe stadionul din Cornella.

Ultimul meci din campionat dintre cele două rivale va avea loc pe 18 aprilie, în etapa 32, pe Camp Nou.

Sevilla - Betis se va juca pe 22 noiembrie 2026 și pe 7 februarie 2027, în cadrul etapelor 13 și 23. Prima manșă se va disputa pe stadionul Ramon Sanchez-Pizjuan, în timp ce returul va avea loc pe Benito Villamarin.

Derby-urile din Țara Bascilor dintre Athletic Bilbao și Real Sociedad vor avea loc în etapele 11 și 34, mai exact pe 1 noiembrie 2026 și 2 mai 2027. Primul meci va fi găzduit de stadionul San Mames, din Bilbao, în timp ce returul va fi pe Reale Arena.

O altă confruntare interesantă din La Liga este Levante - Villarreal, programate în etapele a 18-a și a 27-a, pe 3 ianuarie și 7 martie 2027.

La capătul sezonului trecut au retrogradat Mallorca, Girona și Real Oviedo, iar Malaga, Racing Santander și Deportivo A Coruna au promovat în primul eșalon din Spania.

La Liga 2026-2027, program complet. FOTO AS.com

La Liga 2026-2027, program complet. FOTO AS (1).jpg
La Liga 2026-2027, program complet. FOTO AS (1).jpg

Galerie foto (38 imagini)

La Liga 2026-2027, program complet. FOTO AS (1).jpg La Liga 2026-2027, program complet. FOTO AS (2).jpg La Liga 2026-2027, program complet. FOTO AS (3).jpg La Liga 2026-2027, program complet. FOTO AS (4).jpg La Liga 2026-2027, program complet. FOTO AS (5).jpg
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