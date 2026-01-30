Sha'Carri Richardson, arestată!  Campioana olimpică a ajuns pe mâna Poliției după ce a creat pericol în trafic. Cu ce viteză a condus

Sha'Carri Richardson (25 de ani), atleta din SUA care a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice din 2024, a fost arestată, joi, în Florida.

Richardson a avut probleme cu legea constant în ultimii ani, însă, de această dată, sportiva a ajuns în arest după ce a pus în pericol mai mulți participanți la trafic.

Sha'Carri Richardson a fost arestată pentru viteză excesivă

Richardson a fost arestată, joi, în Orlando, Florida, pentru conducere imprudentă, de către agenția Orange County Sheriff's Office (OCSO).

Campioana olimpică a fost reținută din cauza vitezei excesive, de cel puțin 160 km/h, punând în pericol ceilalți șoferi.

„Făcea depășiri periculoase și tăia benzile de circulație pentru a depăși alți șoferi”, a transmis un purtător de cuvânt al agenției din Florida, potrivit tmz.com.

Sportiva din SUA nu este la prima situație în care intră în vizorul Poliției. În iulie, aceasta a fost arestată pentru agresiune asupra iubitului său, atletul Christian Coleman, pe un aeroport din Seattle.

În 2021, Richardson fost testată pozitiv pentru canabis, fiind apoi suspendată de către Agenţia Mondială Antidoping (WADA), motiv pentru care a ratat Jocurile Olimpice de la Tokyo, din același an.

La următoare ediție a JO, la Paris 2024, atleta a cucerit medalia de argint la proba de 100m, iar alături de echipa de ştafetă a cucerit aurul la 4x100m.

