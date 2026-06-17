Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani +61 foto
Shaquil Delos
Superliga

Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani

alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 20:54
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 21:08
  • Shaquil Delos, 27 de ani, va juca din sezonul viitor la FCSB
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FCSB a bifat primul transfer pentru compartimentul defensiv din această vară: a ajuns la un acord cu fundașul dreapta francez Shaquil Delos.

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Delos vine la FCSB după un sezon solid la Grenoble

Jucătorul a evoluat în ultimul sezon pentru Grenoble, formație din Ligue 2, și a semnat un contract pe doi ani cu roș-albaștrii, informează fanatik.ro.

El urmează să se alăture lotului pregătit de Marius Baciu la reunirea programată pe 22 iunie și va face parte din delegația echipei care, câteva zile mai târziu, va pleca în cantonamentul de pregătire înaintea noului sezon.

Noul jucător al celor de la FCSB este apreciat pentru versatilitatea sa, putând evolua atât în partea dreaptă a apărării, cât și pe postul de fundaș stânga.

Această polivalență reprezintă un avantaj pentru formația bucureșteană, care își dorește mai multe soluții pentru benzile laterale.

Delos vine după un sezon solid la Grenoble, unde a fost una dintre opțiunile constante ale antrenorilor.

Format în fotbalul francez, el a bifat 32 de apariții în toate competițiile campionatul trecut, fiind titular în majoritatea partidelor și demonstrând o bună capacitate de efort pe durata unui sezon solicitant din eșalonul secund.

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