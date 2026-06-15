Anderson Ceara, obiective clare Noul transfer al celor de la FCSB a ajuns la București și e gata de noua provocare: „Îmi place presiunea” » Ce oferte a refuzat

Anderson Ceara (27 de ani) a ajuns la București și a oferit o scurtă declarație înainte de prezentarea oficială la FCSB.

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Brazilianul a fost unul dintre cei mai în formă jucători ai sezonului trecut, iar FCSB și Csikszereda au bătut palma în urmă cu o săptămână pentru transfer, marcând startul unei noi provocări pentru acesta.

Anderson Ceara: „Vreau să joc pentru trofee”

Fostul jucător de la Csikszereda este pregătit să lupte pentru trofee în sezonul următor și a transmis că a refuzat inclusiv oferte din străinătate înainte de a ajunge la un acord cu FCSB.

„Un nou club, o nouă provocare, sunt fericit. E un club mare, sunt pregătit pentru această provocare. Vreau să joc pentru o echipă mare și acum sunt aici. Voi face vizita medicală.

Îmi doresc să joc pentru o echipă mare, pentru mine, FCSB e cel mai mare club din România. Când Gigi (n.r. - Becali) m-a sunat, am spus că vreau să merg. M-au sunat prima dată după primul meci din play-out, cel cu Oțelul. Am vorbit și cu Stoica (n.r. - Mihai Stoica), le-am zis că vreau să vin.

Am primit 6 sau 7 oferte, din România, din Croația. Îmi place țara asta, cum a fost sezonul trecut. Toată lumea respectă FCSB, cred că e bine pentru mine.

Sunt pregătit, îmi place presiunea, toată viața mea am fost sub presiune. Vreau să joc pentru trofee, vreau să joc în Conference League”, a spus Anderson Ceara, potrivit digisport.ro.

FOTO. Golul reușit de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA Arad 2-0 , în sezonul trecut

Cum ar putea arăta FCSB cu Ceara titular, în meciurile din Europa:

Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Joao Paulo, Fl. Tănase - Ceara, Olaru, Cisotti - Bîrligea

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