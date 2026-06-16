Mondial tensionat Tunisia și-a schimbat selecționerul după un singur meci la CM 2026! Cine e noul tehnician

Francezul Herve Renard (57 de ani) este noul selecționer al Tunisiei, după demiterea lui Sabri Lamouchi (54 de ani) după doar un meci la Campionatul Mondial.

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Luni, Sabri Lamouchi a fost dat afară în urma eșecului usturător suferit de Tunisia împotriva Suediei, în al doilea meci al grupei F. Partida s-a încheiat cu scorul de 5-1 în favoarea europenilor.

Herve Renard, noul selecționer al Tunisiei

Federația Tunisiană de Fotbal a fost nevoită să găsească rapid un înlocuitor pentru Lamouchi. Marți, Herve Renard a fost prezentat oficial în postura de selecționer.

Va sta pe banca Tunisiei până la sfârșitul Campionatului Mondial. Renard va ajunge marți la Monterrey, Mexic, acolo unde se află selecționata africană, și va conduce primul său antrenament.

Acestuia i s-ar putea prelungi contractul după încheierea turneului final, în funcție de rezultatele obținute de Tunisia.

Va fi cea de-a treia prezență a lui Herve Renard la Campionatul Mondial din postura de selecționer. În 2018 a stat pe banca Marocului, echipa fiind eliminată încă din faza grupelor, după un egal și două înfrângeri.

A pregătit și Arabia Saudită, atunci când a reușit să învingă în mod miraculos Argentina la Mondialul din 2022, scor 2-1, în primul meci din grupă. Arabii au pierdut următoarele două meciuri și nu au reușit să se califice mai departe.

Renard s-a despărțit de Arabia Saudită în aprilie anul acesta, după aproape doi ani de colaborare. De atunci nu și-a mai găsit niciun angajament.

De-a lungul carierei sale, a mai fost selecționerul Angolei, Zambiei și Coastei de Fildeș. A mai antrenat și echipele Sochaux și Lille.

Are în palmares două Cupe ale Africii, cucerite cu Zambia (2011/2012) și Coasta de Fildeș (2014/2015).

Ce urmează pentru Tunisia

Tunisia mai are de disputat două meciuri din grupa F de la CM 2026, cu Japonia (21 iunie) și Olanda (26 iunie).

Clasament Grupa F

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Suedia 1 3 2. Japonia 1 1 3. Olanda 1 1 4. Tunisia 1 0

Lotul Tunisiei pentru Campionatul Mondial:

Portari: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien). Fundași: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne).

Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne). Mijlocași: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).

Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt). Atacanți: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

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