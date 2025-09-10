Pierdere grea pentru Hermannstadt Un fotbalist de bază din lotul lui Marius Măldărășanu s-a accidentat grav » Cât va lipsi

Silviu Balaure (29 de ani), mijlocaș dreapta la FC Hermannstadt, a suferit o accidentare gravă și va lipsi o perioadă îndelungată de pe terneul de fotbal.

Balaure, care are peste 200 de meciuri disputate în prima ligă, a fost unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Marius Măldărașanu în acest început de sezon.

Silviu Balaure s-a accidentat și va lipsi până în primăvară

Balaure a suferit o ruptură de ligamente și va lipsi până în primăvara anului viitor, anunță digisport.ro.

Mijlocașul a jucat în toate cele 8 partide disputate de FC Hermannstadt în Liga 1 și a pasat decisiv la 5 dintre cele 7 goluri marcate de gruparea sibiană.

Conducătorii clubului încearcă să găsească soluții după pierderea grea suferită și caută deja un înlocuitor printre jucătorii liberi de contract, care încă pot semna, chiar dacă s-a terminat perioada de transferuri.

Silviu Balaure a fost transferat de Hermannstadt în 2021 de la Astra Giurgiu. De atunci, mijlocașul a jucat 159 de meciuri pentru sibieni, a înscris 23 de goluri și a oferit 27 de pase decisive.

650.000 de euro valorează Silviu Balaure, conform Transfermarkt

Hermannstadt se află pe locul 11 în clasament, cu 7 puncte acumulate în 8 partide. Formația lui Măldărășanu va juca în runda următoare cu Unirea Slobozia, pe teren propriu, în data de 15 septembrie, de la ora 18:00.

