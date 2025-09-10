Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a exclus posibilitatea plecării lui Mircea Lucescu (80 de ani) de pe banca naționalei.

De asemenea, acesta a mai precizat că va avea o ședință cu selecționerul României zilele următoare.

România a remizat rușinos marți cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Denis Drăguș (min. 2 și 18), în timp ce pentru gazde au înscris Loizou (min. 29) și Charalampous (min. 77).

Mihai Stoichiță, despre o potențială plecare a lui Mircea Lucescu: „Nu s-a discutat despre demisia lui”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a exclus ideea plecării lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei, în ciuda rezultatelor slabe din preliminariile pentru CM 2026.

Întrebat dacă s-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu, Mihai Stoichiță a spus că acest lucru nu a fost pus pe masă momentan.

„Nu s-a pus problema să discutăm despre acest lucru. Nu cred că e vorba de așa ceva și nu se discută astfel de lucruri la starea de spirit pe care toți o aveam aseară. Toată lumea era dezamăgită, tristă. Îți dai seama că nu e bine.

E mult spus atmosferă de înmormântare. A fost o atmosferă… Nu se auzeau comentarii, nici musca nu se auzea în avion.

Nu s-a discutat despre demisia lui Mircea Lucescu nicio secundă. Nu se va întâmpla vreun șoc, nu. Nu se pot lua astfel de decizii”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit fanatik.ro.

De asemenea, directorul tehnic al FRF a mai precizat că va avea o ședință cu Mircea Lucescu zilele următoare pentru a discuta despre meciurile naționalei:

„Chiar dacă el a avut o atitudine extrem de calmă, extrem de normală, la câtă experiență are nu cred că ia decizii sub imperiul emoționalului.

Sunt sigur că vor fi discuții zilele astea, ne vom întâlni și vom vedea de ce, cum, pentru ce.

Trebuie să discuți, nu poți să ascunzi ce s-a întâmplat aseară (n.r. în meciul cu Cipru), nu? Va dura până când va lua el o hotărâre, nu știu.

Analiza trebuie făcută, trebuie să faci o analiză a ceea ce s-a întâmplat și nu numai aseară, ci în ultima perioadă. O analiză corectă a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în ultimele meciuri. Așa e logic”.

Mihai Stoichiță, despre atmosfera din vestiarul României după meciul cu Cipru: „Erau cu capul în jos”

Mihai Stoichiță a descris și atmosfera din vestiarul „tricolorilor” după remiza obținută în Cipru.

„ Vai de mine și de mine! Cu capul în jos, chiar mi-am permis să le spun să țină capul sus. Este un moment greu, e adevărat, dar au avut și momente extraordinare împreună. Mai sunt și momente grele, dar asta nu înseamnă că renunțăm.

Atât timp cât mai există șanse de calificare la baraj, trebuie să facem cumva să ieșim din tunelul acesta, altfel nu se poate. Le-am spus treaba asta aseară după meci. Bărbătește e să mergi la ei și când le e greu, nu doar când e frumos.

Atât le-am spus, să țină capul sus, că se poate repara totul. Se poate ajunge la baraj, nu e nimic pierdut. Trebuie să fim atât de puternici încât să rezistăm la critici, insulte și orice altceva. Te ridici și încerci să fii din nou ce ai fost”, a mai spus Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro.

Mircea Lucescu, după meciul cu Cipru: „Mai avem meciuri, nu vorbesc despre demisie”

„Mai avem meciuri, nu vorbesc despre asta (n.r. - demisie) eu am făcut tot ceea ce a fost posibil cu acest grup de jucători să atacam un turneu final, sunt aspecte pe care nu vreau sa le discut acum.

Nu e momentul sa fac o analiza foarte serioasă, ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin. Hai, gata, gata, nu discutăm despre asta acum”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă de după meciul cu Cipru.

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

