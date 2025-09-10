FRF, discuție cu Lucescu Mihai Stoichiță anunță o ședință, după egalul rușinos din Cipru: „Nu poți să ascunzi ce s-a întâmplat!” +16 foto
Mircea Lucescu și Mihai Stoichiță. Foto: SPORT Pictures
FRF, discuție cu Lucescu Mihai Stoichiță anunță o ședință, după egalul rușinos din Cipru: „Nu poți să ascunzi ce s-a întâmplat!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 12:32
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 15:23
  • Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a exclus posibilitatea plecării lui Mircea Lucescu (80 de ani) de pe banca naționalei.
  • De asemenea, acesta a mai precizat că va avea o ședință cu selecționerul României zilele următoare.

România a remizat rușinos marți cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Denis Drăguș (min. 2 și 18), în timp ce pentru gazde au înscris Loizou (min. 29) și Charalampous (min. 77).

Lucescu nu cunoaște jucătorii?!? Moment confuz cu Il Luce. Cum explică alegerea unui tricolor: „E cel mai bun, marchează meci de meci" » Realitatea: a dat doar un gol în ultimele 9 luni
Lucescu nu cunoaște jucătorii?!? Moment confuz cu Il Luce. Cum explică alegerea unui tricolor: „E cel mai bun, marchează meci de meci" » Realitatea: a dat doar un gol în ultimele 9 luni
Lucescu nu cunoaște jucătorii?!? Moment confuz cu Il Luce. Cum explică alegerea unui tricolor: „E cel mai bun, marchează meci de meci” » Realitatea: a dat doar un gol în ultimele 9 luni

Mihai Stoichiță, despre o potențială plecare a lui Mircea Lucescu: „Nu s-a discutat despre demisia lui”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a exclus ideea plecării lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei, în ciuda rezultatelor slabe din preliminariile pentru CM 2026.

Întrebat dacă s-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu, Mihai Stoichiță a spus că acest lucru nu a fost pus pe masă momentan.

Nu s-a pus problema să discutăm despre acest lucru. Nu cred că e vorba de așa ceva și nu se discută astfel de lucruri la starea de spirit pe care toți o aveam aseară. Toată lumea era dezamăgită, tristă. Îți dai seama că nu e bine.

E mult spus atmosferă de înmormântare. A fost o atmosferă… Nu se auzeau comentarii, nici musca nu se auzea în avion.

Nu s-a discutat despre demisia lui Mircea Lucescu nicio secundă. Nu se va întâmpla vreun șoc, nu. Nu se pot lua astfel de decizii”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit fanatik.ro.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

De asemenea, directorul tehnic al FRF a mai precizat că va avea o ședință cu Mircea Lucescu zilele următoare pentru a discuta despre meciurile naționalei:

„Chiar dacă el a avut o atitudine extrem de calmă, extrem de normală, la câtă experiență are nu cred că ia decizii sub imperiul emoționalului.

Sunt sigur că vor fi discuții zilele astea, ne vom întâlni și vom vedea de ce, cum, pentru ce.

Trebuie să discuți, nu poți să ascunzi ce s-a întâmplat aseară (n.r. în meciul cu Cipru), nu? Va dura până când va lua el o hotărâre, nu știu.

Analiza trebuie făcută, trebuie să faci o analiză a ceea ce s-a întâmplat și nu numai aseară, ci în ultima perioadă. O analiză corectă a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în ultimele meciuri. Așa e logic”.

Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook
Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
Mihai Stoichiță, despre atmosfera din vestiarul României după meciul cu Cipru: „Erau cu capul în jos”

Mihai Stoichiță a descris și atmosfera din vestiarul „tricolorilor” după remiza obținută în Cipru.

Vai de mine și de mine! Cu capul în jos, chiar mi-am permis să le spun să țină capul sus. Este un moment greu, e adevărat, dar au avut și momente extraordinare împreună. Mai sunt și momente grele, dar asta nu înseamnă că renunțăm.

Atât timp cât mai există șanse de calificare la baraj, trebuie să facem cumva să ieșim din tunelul acesta, altfel nu se poate. Le-am spus treaba asta aseară după meci. Bărbătește e să mergi la ei și când le e greu, nu doar când e frumos.

Atât le-am spus, să țină capul sus, că se poate repara totul. Se poate ajunge la baraj, nu e nimic pierdut. Trebuie să fim atât de puternici încât să rezistăm la critici, insulte și orice altceva. Te ridici și încerci să fii din nou ce ai fost”, a mai spus Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro.

Mircea Lucescu, după meciul cu Cipru: „Mai avem meciuri, nu vorbesc despre demisie”

Mai avem meciuri, nu vorbesc despre asta (n.r. - demisie) eu am făcut tot ceea ce a fost posibil cu acest grup de jucători să atacam un turneu final, sunt aspecte pe care nu vreau sa le discut acum.

Nu e momentul sa fac o analiza foarte serioasă, ar trebui sa spun niște lucruri care nu-mi convin. Hai, gata, gata, nu discutăm despre asta acum”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă de după meciul cu Cipru.

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria3 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Haaland, spectacol cu Moldova  Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri"
Campionatul Mondial
12:17
Haaland, spectacol cu Moldova Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”
Haaland, spectacol cu Moldova  Cea mai mare înfrângere din istorie și un interviu inedit: „Bună, sunt portarul Moldovei și am primit 11 goluri”
Noul decar al Argentinei  Cine a preluat numărul 10 în ultimul meci din preliminariile pentru Mondial, în absența lui Messi: a bătut recordul lui Maradona
Campionatul Mondial
11:25
Noul decar al Argentinei Cine a preluat numărul 10 în ultimul meci din preliminariile pentru Mondial, în absența lui Messi: a bătut recordul lui Maradona
Noul decar al Argentinei  Cine a preluat numărul 10 în ultimul meci din preliminariile pentru Mondial, în absența lui Messi: a bătut recordul lui Maradona

FRF mircea lucescu cipru romania Mihai Stoichita
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!"
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!"
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față"
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

