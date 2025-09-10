Argentina a încheiat preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială 2026 cu o surprinzătoare înfrângere, 0-1 în fața Ecuadorului.

Această partidă a fost și ultimul meci oficial al echipei lui Lionel Scaloni în 2025, iar rezultatul îi permite Spaniei să urce pe primul loc în clasamentul mondial FIFA.

Ibericii vor prelua o poziție pe care Argentina o deținea de doi ani.

Clasamentul FIFA acordă puncte echipelor naționale în funcție de rezultatele recente, dar se ține cont și de importanța competiției.

Argentina poate pierde primul loc din clasamentul FIFA

Argentina s-a menținut pe primul loc în clasamentul FIFA din aprilie 2023, iar poziția i-a fost susținută de:

succesul de la Cupa Mondială 2022 din Qatar,

trofeele Copa America 2021 și Finalissima 2022,

câștigarea Copa America 2024,

parcursul solid din preliminariile Campionatului Mondial din 2026

În ciuda performanțelor constante, echipa sud-americană nu va mai reuși să se păstreze pe prima poziție, conform worldsoccertalk.com.

Înfrângerea cu Ecuador, care a avut loc fără liderul Messi pe teren, a încheiat perioada de dominație.

Nici măcar o eventuală victorie nu ar fi garantat menținerea în fruntea clasamentului.

Motivul principal este că Argentina nu va mai disputa meciuri oficiale în 2025, iar în pauzele internaționale din octombrie și noiembrie va juca doar meciuri amicale, care oferă mai puține puncte de clasament.

Programul Argentinei:

11 octombrie 2025: Argentina - Venezuela (amical)

13 octombrie 2025: Puerto Rico - Argentina (amical)

7 martie 2026: Spania - Argentina (Finalissima)

Această situație oferă Spaniei oportunitatea de a câștiga teren și de a prelua prima poziție în clasamentul mondial.

Spania poate deveni noua lideră în clasamentul FIFA

Ibericii au arătat o evoluție constantă în Europa. Sub conducerea lui Luis de la Fuente, selecționerul numit după dezamăgirea de la Cupa Mondială 2022, când echipa a fost eliminată de Maroc (3-0, optimi), echipa s-a schimbat:

Au fost integrați tineri talentați precum Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Fermin Lopez, Nico Williams sau Martin Zubimendi

Noul nucleu spaniol a cucerit titlul Euro 2024, al patrulea campionat continental din istoria țării (2024, 2012, 2008, 1964)

De asemenea, echipa a ajuns în finala UEFA Nations League, pierdută la loviturile de departajare în fața Portugaliei (2-2, 3-5, după penalty-uri)

În prezent, odată cu începerea preliminariilor pentru Cupa Mondială, Spania conduce Grupa E cu 6 puncte, după victoriile obținute împotriva Bulgariei (3-0) și Turciei (6-0)

Această combinație de rezultate solide în turnee și victorii recente le-ar permite să urce în fruntea clasamentului FIFA.

În acest context, Finalissima dintre Argentina și Spania, programată provizoriu pentru martie 2026, ar putea fi decisivă în această bătălie pentru supremația mondială.

Cum ar putea arăta clasamentul FIFA, potrivit sursei citate:

1. Spania

2. Argentina

3. Franța

4. Anglia

5. Brazilia

6. Portugalia

7. Olanda

8. Belgia

9. Germania

10. Croația

Cum arată clasamentul în prezent:

Poziție Echipa Puncte 1 Argentina 1886.16 2 Spania 1854.64 3 Franța 1852.71 4 Anglia 1819.2 5 Brazilia 1776.03 6 Portugalia 1750.08 7 Olanda 1752.44 8 Belgia 1737.75 9 Germania 1716.98 10 Croația 1707.51

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport