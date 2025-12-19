„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”

- Silviu Tudor Samuilă, moderator la Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro, a comentat decizia CSA Steaua de a premia echipa de fotbal drept cea mai bună echipă a clubului în 2025.
CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o gală care a avut loc la Cercul Militar. Surprinzător, formația antrenată de Daniel Oprița a fost desemnată drept cea mai bună a anului, deși se află în Liga 2 și, după ce sezonul trecut a încheiat pe loc promovabil, acum ocupă doar locul 8.
Silviu Tudor Samuilă, cea mai dură reacție după gala CSA Steaua
Într-o postare pe Facebook, editorialistul GOLAZO.ro a catalogat decizia luată de „militari” drept una rușinoasă pentru istoria unui club de asemenea anvergură.
„Sa vă zic una haioasă. Daca era 1 aprilie credeam că e glumă. La gala CSA Steaua s-au dat tot felul de premii, printre care și cea mai bună echipă a clubului pe 2025. A fost desemnată echipa de fotbal.
Ura și la gară, de exemplu, cu vicecampionii naționali de la polo! Nu există în fața vicecampionilor Diviziei B din sezonul trecut fotbalistic. Titlul în B a fost luat de FC Argeș, în caz că a fost uitat acest amănunt.
Ce rușine, ce mizerie, ce pată pe istoria acestui club imens!”, a scris Silviu Tudor Samuilă pe pagina personală de Facebook.
Echipa de fotbal, premiată de CSA
Deși a încheiat anul pe locul 8 în Liga 2, echipa de fotbal a primit premiul pentru cea mai bună formație din Clubul Sportiv al Armatei. În vară, „roș-albaștrii” au încheiat pe locul 2 sezonul, dar n-au putut promova, fiind încă un club de drept public.
Decizia a fost una ciudată, ținând cont că Steaua are o ultimă echipă care ține steagul sus, cea de polo, care a luptat pentru titlu sezonul trecut și o face și acum.
Ce au făcut echipele Stelei în 2025:
|Echipă
|Sezonul trecut
|Sezonul actual
|Fotbal
|locul 2 în B
|locul 8 (B)
|Handbal
|locul 13 (retrogradare)
|locul 1 (B)
|Baschet
|12
|10
|Hochei
|3
|6
|Volei
|6
|3
|Rugby
|4
|4
|Polo
|2
|2