„Lupul își schimbă părul...”  VIDEO. Cum a apărut Cristi Chivu în Golf

- Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a participat activ la exercițiile de apărare ale jucătorilor săi.
- Imaginile cu tehnicianul român s-au viralizat pe rețelele de socializare.
Bologna și Inter se vor întâlni astăzi, de la ora 21:00, pe stadionul „Al-Awwal Park”, din Riyadh, în semifinalele Supercupei Italiei.
VIDEO. Cristi Chivu i-a impresionat pe italieni
În timpul antrenamentului de la Riyadh, înaintea meciului cu Bologna, antrenorul nerazzurrilor s-a implicat în exercițiul de posesie.
Fostul internațional român a încercat să intercepteze pasele jucătorilor săi și a intrat prin aluncecare, ca pe vremea când activa ca fotbalist.
Filmarea s-a viralizat pe rețelele de socializare: „Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”, au titrat cei de la Rompipallone, pe Instagram.
„În timpul sesiunii de antrenament de dimineață din Riyadh, Cristian Chivu a jucat rondo cu echipa.
Alunecarea aceea ne-a dus înapoi cu câțiva ani”, se arată în continuarea textului postării.
Cristi Chivu, susținut de un fost coechipier: „Este o soluție câștigătoare”
Julio Cruz, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter în perioada 2007-2009, i-a luat apărarea tehnicianului român, deși nu a reușit să învingă nicio echipă de calibru în actualul sezon.
„E o alegere perfectă făcută de Beppe Marotta, care chiar l-a vrut. Este o soluție câștigătoare, iar asta este Cristi Chivu.
Cred că are o relație foarte bună cu echipa, pe care a reușit să o revitalizeze. Nu toată lumea își aduce aminte, dar Interul pe care l-a moștenit e cel care a pierdut finala Champions League, cu un Inzaghi plecat. Riști să fii demoralizat lună de lună.
Mulți spun că a pierdut derby-ul cu Juve, cu Napoli: doar cei care nu înțeleg fotbalul în profunzime spun că au fost înfrângeri urâte.
De fapt, dacă te uiți la meciuri, Inter a fost mereu acolo, nu au fost eșecuri meritate, mai degrabă opusul”, a declarat Julio Cruz, conform Gazzetta dello Sport.
Rezultatele obținute de Interul lui Cristi Chivu, în fața formațiilor de top, în actualul sezon:
- Juventus - Inter 4-3 (Serie A)
- AS Roma - Inter 0-1 (Serie A)
- Napoli - Inter 3-1 (Serie A)
- Inter - AC Milan 0-1 (Serie A)
- Atletico Madrid - Inter 2-1 (Liga Campionilor)
- Inter - Liverpool 0-1 (Liga Campionilor)
În ciuda rezultatelor slabe cu echipele de top, Inter este lider în Serie A.
Clasamentul în Serie A
|Poziție / Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Puncte
|1. Inter
|15 (34-14)
|33
|2. AC Milan
|15 (24-13)
|32
|3. Napoli
|15 (22-13)
|31
|4. AS Roma
|15 (16-8)
|30
|5. Juventus
|15 (19-14)
|26
|6. Bologna
|15 (23-13)
|25
|7. Como
|15 (19-12)
|24
|8. Lazio
|15 (17-11)
|22
|9. Sassuolo
|15 (21-19)
|21
|10. Udinese
|15 (16-22)
|21
|11. Cremonese
|15 (18-18)
|20
|12. Atalanta
|15 (19-18)
|19
|13. Torino
|15 (15-26)
|17
|14. Lecce
|15 (11-19)
|16
|15. Cagliari
|15 (15-21)
|14
|16. Genoa
|15 (16-23)
|14
|17. Parma
|15 (10-18)
|14
|18. Hellas Verona
|15 (13-22)
|12
|19. Pisa
|15 (10-20)
|10
|20. Fiorentina
|15 (12-26)
|6