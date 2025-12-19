„Lupul își schimbă părul...”  VIDEO. Cum a apărut Cristi Chivu în Golf
Inter antrenament FOTO: Captură - Instagram
Campionate

„Lupul își schimbă părul...” VIDEO. Cum a apărut Cristi Chivu în Golf

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 21:07
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 21:07
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a participat activ la exercițiile de apărare ale jucătorilor săi.
  • Imaginile cu tehnicianul român s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Bologna și Inter se vor întâlni astăzi, de la ora 21:00, pe stadionul „Al-Awwal Park”, din Riyadh, în semifinalele Supercupei Italiei.

A făcut 8 înlocuiri într-un joc Antrenorul învins de FCSB a schimbat aproape toată echipa în timpul meciului » De ce e regulamentar!
Citește și
A făcut 8 înlocuiri într-un joc Antrenorul învins de FCSB a schimbat aproape toată echipa în timpul meciului » De ce e regulamentar!
Citește mai mult
A făcut 8 înlocuiri într-un joc Antrenorul învins de FCSB a schimbat aproape toată echipa în timpul meciului » De ce e regulamentar!

VIDEO. Cristi Chivu i-a impresionat pe italieni

În timpul antrenamentului de la Riyadh, înaintea meciului cu Bologna, antrenorul nerazzurrilor s-a implicat în exercițiul de posesie.

Fostul internațional român a încercat să intercepteze pasele jucătorilor săi și a intrat prin aluncecare, ca pe vremea când activa ca fotbalist.

Filmarea s-a viralizat pe rețelele de socializare: „Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”, au titrat cei de la Rompipallone, pe Instagram.

„În timpul sesiunii de antrenament de dimineață din Riyadh, Cristian Chivu a jucat rondo cu echipa.

Alunecarea aceea ne-a dus înapoi cu câțiva ani”, se arată în continuarea textului postării.

Cristi Chivu, susținut de un fost coechipier: „Este o soluție câștigătoare”

Julio Cruz, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter în perioada 2007-2009, i-a luat apărarea tehnicianului român, deși nu a reușit să învingă nicio echipă de calibru în actualul sezon.

„E o alegere perfectă făcută de Beppe Marotta, care chiar l-a vrut. Este o soluție câștigătoare, iar asta este Cristi Chivu.

Cred că are o relație foarte bună cu echipa, pe care a reușit să o revitalizeze. Nu toată lumea își aduce aminte, dar Interul pe care l-a moștenit e cel care a pierdut finala Champions League, cu un Inzaghi plecat. Riști să fii demoralizat lună de lună.

Mulți spun că a pierdut derby-ul cu Juve, cu Napoli: doar cei care nu înțeleg fotbalul în profunzime spun că au fost înfrângeri urâte.

De fapt, dacă te uiți la meciuri, Inter a fost mereu acolo, nu au fost eșecuri meritate, mai degrabă opusul”, a declarat Julio Cruz, conform Gazzetta dello Sport.

Rezultatele obținute de Interul lui Cristi Chivu, în fața formațiilor de top, în actualul sezon:

  • Juventus - Inter 4-3 (Serie A)
  • AS Roma - Inter 0-1 (Serie A)
  • Napoli - Inter 3-1 (Serie A)
  • Inter - AC Milan 0-1 (Serie A)
  • Atletico Madrid - Inter 2-1 (Liga Campionilor)
  • Inter - Liverpool 0-1 (Liga Campionilor)

În ciuda rezultatelor slabe cu echipele de top, Inter este lider în Serie A.

Clasamentul în Serie A

Poziție / EchipăMeciuri (Golaveraj)Puncte
1. Inter15 (34-14)33
2. AC Milan15 (24-13)32
3. Napoli15 (22-13)31
4. AS Roma15 (16-8)30
5. Juventus15 (19-14)26
6. Bologna15 (23-13)25
7. Como15 (19-12)24
8. Lazio15 (17-11)22
9. Sassuolo15 (21-19)21
10. Udinese15 (16-22)21
11. Cremonese15 (18-18)20
12. Atalanta15 (19-18)19
13. Torino15 (15-26)17
14. Lecce15 (11-19)16
15. Cagliari15 (15-21)14
16. Genoa15 (16-23)14
17. Parma15 (10-18)14
18. Hellas Verona15 (13-22)12
19. Pisa15 (10-20)10
20. Fiorentina15 (12-26)6

Citește și

Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Superliga
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Citește mai mult
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Și șeicii sunt în criză Saudiții pregătiseră trilioane de dolari pentru Mondialul din 2034, dar s-au răzgândit. Ce vor să facă
Campionatul Mondial
16:32
Și șeicii sunt în criză Saudiții pregătiseră trilioane de dolari pentru Mondialul din 2034, dar s-au răzgândit. Ce vor să facă
Citește mai mult
Și șeicii sunt în criză Saudiții pregătiseră trilioane de dolari pentru Mondialul din 2034, dar s-au răzgândit. Ce vor să facă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
serie a Inter Milano Cristi Chivu ANTRENAMENT
Știrile zilei din sport
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Liga 2
19.12
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Citește mai mult
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Stranieri
19.12
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Citește mai mult
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Superliga
19.12
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Citește mai mult
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Superliga
19.12
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Citește mai mult
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:53
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
13:08
„Turcia nu e Brazilia!” Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!”
„Turcia nu e Brazilia!”  Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!” 
12:03
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale în această iarnă » Ce spune despre Pancu
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale  în această iarnă » Ce spune despre Pancu
11:37
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
19.12
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Superliga
19.12
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Citește mai mult
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Superliga
19.12
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Citește mai mult
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
19.12
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 24 rapid 24 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share