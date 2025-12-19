„Lupul își schimbă părul...”  VIDEO. Cum a apărut Cristi Chivu în Golf

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a participat activ la exercițiile de apărare ale jucătorilor săi.

Imaginile cu tehnicianul român s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Bologna și Inter se vor întâlni astăzi, de la ora 21:00, pe stadionul „Al-Awwal Park”, din Riyadh, în semifinalele Supercupei Italiei.

VIDEO. Cristi Chivu i-a impresionat pe italieni

În timpul antrenamentului de la Riyadh, înaintea meciului cu Bologna, antrenorul nerazzurrilor s-a implicat în exercițiul de posesie.

Fostul internațional român a încercat să intercepteze pasele jucătorilor săi și a intrat prin aluncecare, ca pe vremea când activa ca fotbalist.

Filmarea s-a viralizat pe rețelele de socializare: „Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”, au titrat cei de la Rompipallone, pe Instagram.

„În timpul sesiunii de antrenament de dimineață din Riyadh, Cristian Chivu a jucat rondo cu echipa.

Alunecarea aceea ne-a dus înapoi cu câțiva ani”, se arată în continuarea textului postării.

Cristi Chivu, susținut de un fost coechipier: „Este o soluție câștigătoare”

Julio Cruz, fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter în perioada 2007-2009, i-a luat apărarea tehnicianului român, deși nu a reușit să învingă nicio echipă de calibru în actualul sezon.

„E o alegere perfectă făcută de Beppe Marotta, care chiar l-a vrut. Este o soluție câștigătoare, iar asta este Cristi Chivu.

Cred că are o relație foarte bună cu echipa, pe care a reușit să o revitalizeze. Nu toată lumea își aduce aminte, dar Interul pe care l-a moștenit e cel care a pierdut finala Champions League, cu un Inzaghi plecat. Riști să fii demoralizat lună de lună.

Mulți spun că a pierdut derby-ul cu Juve, cu Napoli: doar cei care nu înțeleg fotbalul în profunzime spun că au fost înfrângeri urâte.

De fapt, dacă te uiți la meciuri, Inter a fost mereu acolo, nu au fost eșecuri meritate, mai degrabă opusul”, a declarat Julio Cruz, conform Gazzetta dello Sport.

Rezultatele obținute de Interul lui Cristi Chivu, în fața formațiilor de top, în actualul sezon:

Juventus - Inter 4-3 (Serie A)

AS Roma - Inter 0-1 (Serie A)

Napoli - Inter 3-1 (Serie A)

Inter - AC Milan 0-1 (Serie A)

Atletico Madrid - Inter 2-1 (Liga Campionilor)

Inter - Liverpool 0-1 (Liga Campionilor)

În ciuda rezultatelor slabe cu echipele de top, Inter este lider în Serie A.

Clasamentul în Serie A

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Puncte 1. Inter 15 (34-14) 33 2. AC Milan 15 (24-13) 32 3. Napoli 15 (22-13) 31 4. AS Roma 15 (16-8) 30 5. Juventus 15 (19-14) 26 6. Bologna 15 (23-13) 25 7. Como 15 (19-12) 24 8. Lazio 15 (17-11) 22 9. Sassuolo 15 (21-19) 21 10. Udinese 15 (16-22) 21 11. Cremonese 15 (18-18) 20 12. Atalanta 15 (19-18) 19 13. Torino 15 (15-26) 17 14. Lecce 15 (11-19) 16 15. Cagliari 15 (15-21) 14 16. Genoa 15 (16-23) 14 17. Parma 15 (10-18) 14 18. Hellas Verona 15 (13-22) 12 19. Pisa 15 (10-20) 10 20. Fiorentina 15 (12-26) 6

