Fosta mare jucătoare de tenis Simona Halep (34 de ani) a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, la două zile distanță de la meciul său de retragere.

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Sâmbătă, la Sala Polivalentă din Cluj a avut loc meciul de retragere al marii campioane. Evenimentul a reprezentat momentul principal al celei de-a șaptea ediții a Sports Festival.

Partida a avut loc contra cuplului Elina Svitolina - Gael Monfils, în timp ce Simona Halep l-a avut alături pe Andrei Pavel.

Simona Halep: „A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea”

Luni, Simona Halep a transmis un mesaj pe pagina personală de Instagram. Sportiva a vorbit despre cariera ei impresionantă din tenis, declarându-se profund recunoscătoare față de acest sport.

„Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie.

A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranță și iubire pentru acest sport.

Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri și cele mai grele lecții, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren și dincolo de el, sunt profund recunoscătoare.

În spatele trofeelor, rezultatelor și momentelor pe care le-am împărțit cu voi, a existat mereu și omul Simona. Un om care a simțit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut și s-a ridicat de multe ori”, a scris Simona Halep.

Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur și simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine. Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată din multe unghiuri. Simona Halep

FOTO. Meciul de retragere al Simonei Halep

Evenimentul de sâmbătă a adunat nume importante din lumea sportului inclusiv în tribune, acolo unde au fost prezenți inclusiv Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase.

Simona Halep: „De acum, începe pentru mine o altă etapă”

Odată cu încheierea acestei cariere, pentru Simona Halep începe o nouă etapă a vieții ei, în care își dorește să se bucure de „lucrurile simple”.

„Știu că asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt și nevoia firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai multă liniște, cu mai multă intimitate și cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu.

Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeași: cu valorile, disciplina și responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit și pe care le voi purta cu mine toată viața.

De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniștită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanță. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele și de libertatea de a-mi trăi viața în felul meu.

Privesc înainte cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viața îmi va aduce, cu siguranță, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat.

Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături, pentru că ați crezut în mine și pentru că ați făcut parte din această călătorie. Unele povești se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna.

Cu drag, Simona”, a încheiat fostul lider mondial din tenis.

Ultimul meci în circuitul profesionist pentru Simona Halep a fost în februarie 2025, atunci când a fost înfrântă de Lucia Bronzetti la Transylvania Open, scor 1-6, 1-6.

VIDEO. Atmosfera din Sala Polivalentă la meciul de retragere ale Simonei Halep

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Halep a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto

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