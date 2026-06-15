Naționala Spaniei, ajutată de Adidas în perioada CM 2026.

Ce fac jucătorii în timpul antrenamentelor pentru reducerea temperaturii corpului în condițiile dificile din Statele Unite.

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Spaniolii au cartierul general în perioada Campionatului Mondial în orășelul Chattanooga, situat în statul Tennessee.

De acolo pleacă pentru toate meciurile. Și tot acolo se întorc. Primele trei partide, în grupa H.

15 iunie, cu Insulele Capului Verde (Atlanta).

21 iunie, cu Arabia Saudită (Atlanta).

26 iunie, cu Uruguay (Guadalajara).

Spania contra căldurii: veste răcoritoare, jachete izolate, huse reci pentru picioare

Pentru a rezista în timpul antrenamentelor la umiditatea și temperaturile extreme din Statele Unite, sponsorul Adidas le-a pregătit campionilor europeni un set de obiecte speciale.

Veste răcoritoare, jachete izolate, huse reci pentru picioare, a dezvăluit federația spaniolă pe social media.

Toate beneficiază de sistemul ClimaCool, care folosește tehnologia gelului refrigerant.

Temperatura corpului scade cu 13 grade

Marca.com scrie că acel gel e congelat înainte de utilizare, apoi se dezgheață lent, răcorind partea superioară a corpului.

Temperatura corpului poate fi redusă cu maximum 13 grade.

În același timp, acele huse pentru ghete scad temperatura picioarelor cu două grade.

Spania joacă primele două meciuri la Mondial pe o arenă climatizată

În primele două partide, jucătorii antrenați de Luis de la Fuente au noroc, amintesc jurnaliștii spanioli.

Roș-galbenii evoluează pe Mercedes-Benz Stadium, o arenă „închisă” și climatizată la Atlanta.

Stadionul, inaugurat în 2017, având acoperiș retractabil, a costat 2,1 miliarde de dolari, echivalentul a 1,8 miliarde de euro.

Așa arată interiorul arenei Mercedes-Benz din Atlanta. Foto: Imago

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