Încă își așteaptă premiile  Simona Radiș, reacție dură la adresa ANS: „Bani sunt pentru altele, pentru noi nu au fost”

Simona Radiș (27 de ani), una dintre cele mai titrate canotoare ale României, a dezvăluit că, în ultimii ani, sportivii de performanță nu au primit din partea ANS banii cuveniți pentru medaliile de aur cucerite.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În această vară, Radiș a câștigat trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam: în probele de dublu rame feminin, 8+1 feminin și 8+1 mixt, stabilind și un record în istoria canotajului.

Simona Radiș: „Statul este restant cu premierile”

Simona Radiș s-a plâns de faptul că sportivii României nu au fost răsplătiți în ultimii doi ani după ce au câștigat medalii de aur la competițiile internaționale, iar răspunsul primit de fiecare dată a fost: „Nu avem bani”.

„Din păcate, sportivii de performanță care au câștigat medalii internaționale în acești ultimi doi ani nu au fost plătiți. Statul este restant cu premierile.

Noi sperăm să rezolve problemele pe care le au de rezolvat și să ne plătească și pe noi, fiindcă am muncit foarte mult și, până la urmă, sportivii trăiesc din acești bani.

Păi, avem 2025 și 2026, ani în care nu s-au achitat premierile. «Nu avem bani», dar, na, bani sunt pentru altele, pentru noi nu au fost. Este nevoie doar de voință și dorință, fiindcă există rezolvări și se pot face toate”, a declarat Simona Radiș, conform digisport.ro.

Radiș este una dintre cele mai titrate canotoare ale României.

Alături de Ancuța Bodnar, a câștigat aurul olimpic la dublu vâsle la Tokyo 2020 (competiție desfășurată în 2021), iar la Paris 2024 a obținut aurul cu barca de 8+1 și argintul la dublu vâsle feminin.

Bogdan Matei: „Nu a fost alocată nicio sumă la capitolul destinat premierii sportivilor”

Președintele ANS a reacționat la jumătatea lunii august după articolul GOLAZO.ro privind restanțele la premierea sportivilor și cheltuielile făcute pentru renovarea sediului instituției.

ANS a contractat lucrări de renovare la sediul instituției în timp ce mai mulți sportivi așteaptă și acum plata premiilor pentru performanțele obținute.

Aproximativ 1,716 milioane de euro a fost alocată, în total, pentru renovarea sediului ANS.

Bogdan Matei susține că bugetul instituției pentru acest an nu a cuprins fonduri la capitolul destinat premierilor.

„ În bugetul ANS pentru anul 2026 nu a fost alocată nicio sumă la capitolul destinat premierii sportivilor. Prin urmare, este imposibil ca bani pentru premieri, care nu au fost alocați, să fi fost transferați către renovarea sediului sau către alte cheltuieli.

Bugetul inițial pentru anul 2026 a prevăzut sume insuficiente inclusiv pentru plata rentelor viagere și a indemnizațiilor de merit.

Această situație a fost reglată financiar împreună cu Secretariatul General al Guvernului, iar în prezent nu există riscul ca aceste drepturi bănești să nu fie acordate până la sfârșitul anului.

ANS a făcut toate demersurile necesare pentru a prezenta Guvernului situația reală a premierilor restante.

Valoarea totală a acestor obligații este de aproximativ 190 de milioane de lei, iar Agenția a arătat în mod clar necesitatea alocării urgente a fondurilor”, a transmis Matei pe Facebook.

Îi asigur pe sportivi că facem toate demersurile instituționale pentru identificarea și alocarea sumelor necesare, cu respectarea legislației în vigoare. Nu am ascuns niciodată această problemă și nu am negat existența restanțelor. Bogdan Matei, președinte ANS, în luna august

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport