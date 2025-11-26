Reținută în Spania O luptătoare MMA  a atacat un echipaj al poliției chiar în avion » Ofițerii au avut nevoie de concediu medical
Sinead Kavanagh FOTO: IMAGO
Diverse

Reținută în Spania O luptătoare MMA a atacat un echipaj al poliției chiar în avion » Ofițerii au avut nevoie de concediu medical

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 20:27
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 20:27
  • Sinead Kavanagh (39 de ani), luptătoare irlandeză de MMA, a fost reținută de autoritățile spaniole după ce a atacat doi ofițeri de poliție într-un avion, în Gran Canaria.

Aflată la bordul unui avion care decola spre Dublin, sportiva irlandeză a provocat haos total în avionul companiei Ryanair.

Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică
Citește și
Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică
Citește mai mult
Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică

Sinead Kavanagh, reținută în Spania după ce a agresat doi ofițeri de poliție

În dimineața zilei de luni, luptătoarea britanică a provocat mai multe probleme în avion, înainte de decolare, iar echipajul a decis să cheme poliția pentru a rezolva această situație.

Căpitanul a anulat decolarea spre Dublin din cauza comportamentului agresiv al lui Kavanagh, fiind nevoie ca poliția să urce în avion pentru a o evacua pe sportivă.

Luptătoarea s-a opus ferm și i-a lovit pe cei doi polițiști în timp ce aceștia încercau să o imobilizeze. Mai mult, sportiva i-a lovit atât de rău pe aceștia, încât le-a provocat răni grave, fiind nevoie ca cei doi polițiști să își ia concediu medical.

Unul dintre pasagerii aflați la bord a filmat cele întâmplate și a împărtășit imaginile pe rețelele de socializare.

Ca urmare a celor întâmplate, Sinead Kavanagh a petrecut o noapte în arest, fiind eliberată marți, după ce a achitat o cauțiune. În acest moment, Kavanagh este anchetată pentru agresiune, dar și pentru că a opus rezistență arestării.

Asociația Gărzilor Civile din Spania: „Luptăm cu mâinile goale”

Asociația Unificată a Gărzilor Civile din Spania a oferit o reacție după incidentele reprobabile de pe aeroportul din Gran Canaria și a denunțat lipsa de echipament a polițiștilor.

„Zero pistoale Taser pe aeroport. Niciun ecran de protecție în avion . Atacatorul este liber, iar ofițerii sunt în concediu medical. Totuși, se spune că nu suntem o profesie cu risc ridicat?

Suntem singura apărare pentru cetățeni și înfruntăm luptătorii profesioniști cu mâinile goale și fără niciun echipament. Rușinos!”, a fost reacția Asociației, conform marca.com.

Citește și

Laude pentru Ținta lui FCSB Adrian Mititelu, despre fundașul dorit de campioană: „A profitat de o clauză din contract”
Superliga
18:58
Laude pentru Ținta lui FCSB Adrian Mititelu, despre fundașul dorit de campioană: „A profitat de o clauză din contract”
Citește mai mult
Laude pentru Ținta lui FCSB Adrian Mititelu, despre fundașul dorit de campioană: „A profitat de o clauză din contract”
Complex sportiv nou în București  Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construcția din Capitală
Superliga
18:54
Complex sportiv nou în București Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construcția din Capitală
Citește mai mult
Complex sportiv nou în București  Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construcția din Capitală

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
arestare mma politia sinead kavanagh
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Superliga
26.11
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Citește mai mult
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Europa League
26.11
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Citește mai mult
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Diverse
26.11
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Citește mai mult
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
Propunere-șoc pentru LPF  Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
00:12
Liga Campionilor PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
22:29
Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
Probleme la FCSB  Unul dintre jucătorii Under 21  s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
22:12
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
„N-aș accepta așa ceva”  Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
Top stiri din sport
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Europa League
26.11
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Citește mai mult
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Superliga
26.11
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”
Citește mai mult
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
26.11
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Gimnastica
26.11
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Citește mai mult
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share