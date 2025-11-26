- Sinead Kavanagh (39 de ani), luptătoare irlandeză de MMA, a fost reținută de autoritățile spaniole după ce a atacat doi ofițeri de poliție într-un avion, în Gran Canaria.
Aflată la bordul unui avion care decola spre Dublin, sportiva irlandeză a provocat haos total în avionul companiei Ryanair.
Sinead Kavanagh, reținută în Spania după ce a agresat doi ofițeri de poliție
În dimineața zilei de luni, luptătoarea britanică a provocat mai multe probleme în avion, înainte de decolare, iar echipajul a decis să cheme poliția pentru a rezolva această situație.
Căpitanul a anulat decolarea spre Dublin din cauza comportamentului agresiv al lui Kavanagh, fiind nevoie ca poliția să urce în avion pentru a o evacua pe sportivă.
Luptătoarea s-a opus ferm și i-a lovit pe cei doi polițiști în timp ce aceștia încercau să o imobilizeze. Mai mult, sportiva i-a lovit atât de rău pe aceștia, încât le-a provocat răni grave, fiind nevoie ca cei doi polițiști să își ia concediu medical.
Unul dintre pasagerii aflați la bord a filmat cele întâmplate și a împărtășit imaginile pe rețelele de socializare.
Ca urmare a celor întâmplate, Sinead Kavanagh a petrecut o noapte în arest, fiind eliberată marți, după ce a achitat o cauțiune. În acest moment, Kavanagh este anchetată pentru agresiune, dar și pentru că a opus rezistență arestării.
Asociația Gărzilor Civile din Spania: „Luptăm cu mâinile goale”
Asociația Unificată a Gărzilor Civile din Spania a oferit o reacție după incidentele reprobabile de pe aeroportul din Gran Canaria și a denunțat lipsa de echipament a polițiștilor.
„Zero pistoale Taser pe aeroport. Niciun ecran de protecție în avion . Atacatorul este liber, iar ofițerii sunt în concediu medical. Totuși, se spune că nu suntem o profesie cu risc ridicat?
Suntem singura apărare pentru cetățeni și înfruntăm luptătorii profesioniști cu mâinile goale și fără niciun echipament. Rușinos!”, a fost reacția Asociației, conform marca.com.