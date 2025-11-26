Adrian Mititelu (57 de ani), patronul celor de la FCU Craiova, a vorbit despre Andre Duarte (28 de ani), fundașul dorit de la FCSB.

Duarte a jucat pentru echipa din Oltenia în sezonul 2022-2023.

Duarte a plecat recent de la Ujpest, formație din prima ligă a Ungariei, fiind liber de contract la acest moment.

„Roș-albaștrii” l-au mai dorit pe Duarte și atunci când portughezul evolua la echipa lui Adrian Mititelu.

Mititelu, elogii pentru Duarte: „După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost”

„Este un super profesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În 2022/2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva , indiferent de cum a fost organizat.

Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el le-a dat.

A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis”, a declarat Mititelu, conform digisport.ro.

Portughezul, care are 1,95 metri înălțime, a strâns 45 de meciuri pentru FC U Craiova în sezonul 2022-2023.

1 milion de euro este cota lui Andre Duarte, conform Transfermarkt

Mititelu a dezvăluit și „culisele” aducerii lui Duarte în România:

„Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat.

La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.

Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de anticipa foarte bine acțiunile adversarilor”.

Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România, în ultimii 15-20 de ani Adrian Mititelu

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

Roș-albaștrii sunt nevoiți să se bazeze în centrul apărării pe Siyabonga Ngezana, pe Daniel Graovac și pe Andrei Dăncuș. Joyskim Dawa și Mihai Popescu, care au fost jucători de bază în sezoanele anterioare, sunt accidentați.

