Sir Jim Ratcliffe (73 de ani), coproprietarul lui Manchester United, şi-a cerut scuze față de familia Glazer, după declarațiile controversate despre imigrație, care au generat un val uriaș de critici.

Ratcliffe a declarat, într-un interviu pentru Sky News, că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”.

Sir Jim Ratcliffe a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”

Formularea a provocat reacții puternice în spațiul public: premierul Sir Keir Starmer i-a cerut în mod public să își prezinte scuzele și a calificat declarația drept „ofensatoare și greșită”, iar ministra de finanțe Rachel Reeves a numit-o „dezgustătoare”, potrivit news.sky.com.

Nu poți avea o economie cu nouă milioane de oameni care trăiesc din ajutoare sociale și, în același timp, cu niveluri uriașe de imigranți care vin în țară. Adică, Regatul Unit a fost colonizat. Costă prea mulți bani. Populația Regatului Unit era de 58 de milioane în 2020, acum este de 70 de milioane. Asta înseamnă 12 milioane de oameni în plus Sir Jim Ratcliffe

Datele Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie arată însă că afirmația lui Ratcliffe este incorectă.

Populația Regatului Unit era estimată la 67 de milioane în 2020, iar ultima dată când a fost aproape de 58 de milioane a fost în anul 2000.

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, rivala lui United, a reacționat ferm la poziția lui Sir Jim Ratcliffe:

„Toată lumea vrea să aibă o viață mai bună. Uneori, oportunitățile apar în locul în care te-ai născut, alteori în locul în care mergi.

De aceea locul în care te-ai născut nu face diferența. Majoritatea oamenilor fug din țările lor din cauza problemelor de acolo, nu pentru că vor neapărat să plece.

Cu cât îmbrățișăm mai mult alte culturi, cu adevărat, cu atât vom avea o societate mai bună. Nu am nicio îndoială în privința asta. Este o problemă la nivel mondial.

Îi tratăm pe imigranți sau pe cei care vin din alte țări ca și cum ei ar fi cei care provoacă probleme în țara noastră. Este o mare problemă, pentru că faptul că eu sunt catalan și tu ești britanic”, a spus Guardiola, conform goal.com.

Sir Jim Ratcliffe: „Îmi pare rău că alegerea cuvintelor mele i-a ofensat pe unii oameni”

După scandal, Ratcliffe a emis un comunicat în care a spus că îi pare rău dacă „alegerea cuvintelor a ofensat unele persoane”, dar a insistat că voia să deschidă o discuție despre o imigrație „bine gestionată”.

„ Îmi pare rău că alegerea cuvintelor mele i-a ofensat pe unii oameni din Marea Britanie și Europa, dar este important să ridicăm problema unei imigrații controlate și bine gestionate, care să susțină creșterea economică.

Comentariile mele au fost făcute răspunzând la întrebări despre politica Regatului Unit la European Industry Summit de la Anvers, unde vorbeam despre importanța creșterii economice, a locurilor de muncă, a competențelor și a industriei în Marea Britanie.

Intenția mea a fost să subliniez că guvernele trebuie să gestioneze migrația în paralel cu investițiile în competențe, industrie și locuri de muncă, astfel încât prosperitatea pe termen lung să fie împărțită de toată lumea.

Este esențial să menținem o dezbatere deschisă asupra provocărilor cu care se confruntă Regatul Unit”, a spus Ratcliffe, conform comunicatului emis.

19 jucători din afara Angliei are Manchester United în lot, printre care Bryan Mbeumo (Camerun), unul dintre cei mai în formă oameni ai echipei, Matheus Cunha (Brazilia), Benjamin Sesko (Slovenia) și căpitanul Bruno Fernandes (Portugalia). În total, cei 19 fotbaliști sunt cotați la 614 milioane de euro, conform transfermarkt.com. Tot lotul este cotat la 719 milioane de euro

După scuzele lui Ratcliffe, Manchester United a transmis un comunicat în care a subliniat că se consideră „un club incluziv și primitor”:

„Grupul nostru divers de jucători, angajați și comunitatea globală de suporteri reflectă istoria și moștenirea orașului Manchester, un oraș pe care oricine îl poate numi acasă.

Manchester United reflectă unitatea și reziliența tuturor comunităților pe care avem privilegiul să le reprezentăm. Vom continua să ne reprezentăm oamenii, orașul și suporterii cu scop și mândrie” .

Ca reacție simbolică, lângă Old Trafford a apărut un banner uriaș cu mesajul:

„Imigranții au făcut mai mult pentru acest oraș decât vor face vreodată miliardarii care evită taxele”

Panoul apărut lângă Old Trafford. Foto: manchestereveningnews.co.uk

Federația Engleză analizează în prezent declarațiile lui Ratcliffe și urmează să decidă dacă va deschide sau nu o investigație oficială.

Declarațiile lui Ratcliffe, un posibil pericoul pentru Noul „Old Trafford”

Surse apropiate clubului susțin că familia Glazer este îngrijorată de efectele pe termen lung ale scandalului, în special asupra relației cu sponsorii și partenerii comerciali ai lui Manchester United.

Potrivit presei britanice, omul de afaceri i-a contactat pe ceilalți coproprietari, familia Glazer, pentru a-și explica poziția și pentru a-și asuma scandalul provocat în ultimele zile.

Există temeri că întreaga situație ar putea afecta și unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale clubului: planurile pentru construirea unui nou stadion, evaluat la aproximativ un miliard de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport