Tragedie Un sportiv a fost găsit mort în camera de hotel, la doar 27 de ani » Se pregătea pentru Jocurile Olimpice

Sivert Guttorm Bakken FOTO: IMAGO
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 12:15
  • Biatlonistul Sivert Guttorm Bakken (27 de ani) a fost găsit mort în camera sa de hotel din Italia.

Totul s-a petrecut cu mai puțin de două luni înainte de startul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina, unde spera să facă parte din echipa Norvegiei.

Sivert Guttorm Bakken, găsit decedat în camera de hotel

Aflat în Italia pentru a se pregăti de Jocurile Olimpice de Iarnă, biatlonistul a fost găsit fără suflu în camera sa de hotel din localitatea Passo Lavaze, conform sports.yahoo.com.

Până la acest moment nu se cunoaște cauza morții, însă, cel mai probabil, tragedia a avut legătură cu boala de care suferea sportivul. Bakken a fost diagnosticat cu miocardită în 2022 și a luat o pauză de la competiții, revenind abia în noiembrie 2024.

  • Miocardita este o inflamație a mușchiului inimii (miocard) care reprezintă componenta principală a peretelui cardiac. Inflamația miocardului poate scădea capacitatea inimii de a pompa sânge și poate cauza ritm cardiac rapid (tahicardii) sau ritm cardiac neregulat (aritmii), scrie medlife.ro.

Tragedia a fost confirmată ulterior de Uniunea Internațională de Biatlon, prin președintele Olle Dahlin.

„IBU este profund șocată și întristată de vestea tragică a morții subite a lui Sivert Bakken. Revenirea lui Sivert la biatlon după o perioadă de mari greutăți a fost o sursă de imensă bucurie pentru toți membrii familiei biatlonului și o demonstrație a rezistenței și determinării sale”, a transmis Dahlin.

Cine a fost Sivert Bakken

Bakken a devenit cunoscut în lumea sportului în perioada 2021-2022, atunci când a reușit să obțină patru victorii la Cupa Mondială, înainte ca miocardita să îi afecteze decisiv cariera.

A câștigat micul Glob de Cristal la proba de start în masă, câștigând competiția finală a sezonului 2021/22.

Pe 19 decembrie 2025, norvegianul a obținut locul 5 în proba de sprint la Cupa Mondială de la Annecy - Le Grand Bornand. Bakken s-a clasat pe locul 13 în clasamentul general al sezonului.

