Amendă uriașă! Titularul de la FCSB l-a enervat pe Becali cu viața extrasportivă: „I-am zis să vină cu nevasta aici”

Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul de la FCSB, a ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali din cauza vieții extrasportive.

Finanțatorul clubului a vorbit despre problemele pe care le întâmpină cu fundașul sud-african.

Ngezana l-a enervat pe Becali cu viața extrasportivă

Becali a anunțat că Ngezana a fost amendat de club, după ce ar fi avut mai multe probleme pe plan extrasportiv. Patronul FCSB și-ar fi dorit ca fundașul să își aducă familia la București pentru fi mai disciplinat, însă acesta ar fi refuzat.

„Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu nu mai iau jucători d-ăștia. Nu e vorba de discriminare. Eu ajut mii de copii. Dar nu poți să te înțelegi cu ei. Una le spui, alta fac.

Nu pot să spun, că după se aude. Sunt lucruri care… Îți dai tu seama la ce mă refer. Are nevasta prin Africa. I-am spus acum să vină cu nevasta și copilul să-i aducă aici. El nu înțelege.

Nu au civilizație. Nu înțeleg. I-am zis: «Penalizare!», dar la el nu contează. «Vezi că ai penalizare». «Da, da». I-am zis că îi luăm 20.000 și a zis «E ok, nu e problemă»”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

