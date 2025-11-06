Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

Fanii dinamoviști au anunțat că vor face un gest superb în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor legendar al al Stelei.

Antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București în anul 1986 s-a stins din viață la 88 de ani.

Ienei, fost mare jucător și antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni pulmonare care au dus la insuficiență respiratorie.

Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

Trecerea în neființă a legendarului antrenor a unit întreaga lume a fotbalului din România. Inclusiv dinamoviștii, cei mai mai mari rivali ai lui Ienei, simbol al Stelei, au anunțat că vor trimite două coroane la Oradea.

„Vor fi două coroane ale lui Dinamo la Oradea. Unul din partea Programului DDB și celălalt din partea clubului. Ne vor ajuta suporterii din DDB Bihor, aceștia urmând să meargă la stadionul din Oradea.

Este un semn de respect pentru un om care a avut un caracter deosebit, un om extraordinar. Dumnezeu să-l ierte pe Emeric Ienei ”, a declarat Eduard Galan, șeful DDB, conform prosport.ro.

Emeric Ienei va fi condus sâmbătă pe ultimul drum

Ceremonia de înmormântare a antrenorului care a condus-o pe Steaua spre succesul legendar din 1986 va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:00, la cimitirul Rulikowski din Oradea.

General de brigadă, Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare.

Trupul neînsuflețit al fostului tehnician va fi va fi depus vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea.

„Clubul F.C. Bihor Oradea anunță că sicriul cu trupul neînsuflețit al domnului Emeric Ienei, personalitate marcantă a fotbalului românesc, va fi depus vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea.

Toți cei care doresc să-și ia un ultim rămas bun de la legendarul antrenor sunt invitați să vină la stadion pentru a-i aduce un omagiu. Oradea a fost orașul în care a ales să trăiască și locul care i-a rămas mereu aproape de suflet”, a transmis FC Bihor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport