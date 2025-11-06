FCSB a pierdut partida din deplasare cu Basel, scor 1-3, în etapa #4 a Europa League.

Gafele lui Târnovanu și Ngezana au costat-o scump pe campioana României.

Campioana României a început meciul cum nu se putea mai prost, după ce, în minutul 12, Ștefan Târnovanu a văzut cartonaș roșu. Portarul a atins mingea cu mâna în afara careului.

FC Basel - FCSB 3-1 . Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana

La faza imediat următoare, aflat în zid, Siyabonga Ngezana a comis și el un henț, „centralul” dictând penalty după o scurtă analiză VAR. Shaqiri a încercat o „scăriță”, a lovit prost, însă Zima plecase deja pe colțul stângă și n-a mai putut interveni.

În repriza secundă, aflată în inferioritate, FCSB a început în ofensivă, iar curajul a dat roade în minutul 57, atunci când Darius Olaru a înscris un gol fantastic!

Deși a avut ocazia să treacă în avantaj, campioana României nu a reușit să materializeze ocaziile, cele care s-au răzbunat ulterior. În minutul 73, Shaqiri a realizat „dubla” după o fază plină de ghinion. Mingea a sărit din bară direct în piciorul jucătorului elvețian.

Pe final, Basel a închis meciul, atunci când Salah a reușit să înscrie cu un șut puternic din interiorul careului după o greșeală în apărarea „roș-albastră”.

Astfel, în urma acestui rezultat, FCSB rămâne în afara locurilor care duc în play-off, cu 3 puncte acumulate în primele 4 partide disputate.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

FCSB - Bologna (Italia) 1-2

Basel (Elveția) - FCSB 3-1

27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

Basel - FCSB 3-1

Au marcat: Shaqiri (min. 19, pen. 74), Salah (min. 88) / Olaru (min. 58)

Final de meci la Basel!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 88 - GOL! (3-1) - Salah este lăsat liber cu Lukas Zima și îl execută fără probleme pe portarul de la FCSB.

Min. 85 - Bîrligea șutează puternic din lateral dar fără succes. Hitz are o nouă execuție de excepție. Dennis Politic intră pe teren în locul lui David Miculescu.

Min. 84 - Lixandru intervine și reușește să oprească un atac periculos al celor de la Basel. Omenii lui Charalambous pleacă pe contraatac.

Min. 79 - Ocazie imensă pentru FCSB. Miculescu trage spre poartă, portarul Hitz scapă mingea, acolo unde Bîrligea preia balonul și trimite peste țintă.

Min. 77 - Basel face și ea încă două înlocuiri. Au ieșit de pe teren Vouilloz și Traore, locul lor fiind luat de Ruegg și Salah.

Min. 75 - Alte două înlocuiri la FCSB. Au ieșit Tănase și Olaru, locul lor fiind luat de Lixandru și Cisotti.

Min. 74 - GOL (2-1) - Ghinion imens pentru FCSB. Șutul Cisse se duce în bară, de unde ricoșează în piciorul lui Zima iar mai apoi la Shaqiri. Căpitanul de la Basel realizează dubla.

Min. 70 - Barisic primește mingea în careu dar trimite mult pe lângă poarta lui Zima.

Min. 66 - Darius Olaru încasează și el cartonaș galben după un fault asupra lui Xherdan Shaqiri.

Min. 63 - Daniel Bîrligea primește cartonaș galben pentru că i-a arătat arbitrului o lovitură încasată de Florin Tănase.

Min. 62 - Dublă schimbare la Basel. Au părăsit terenul Soticek și Leroy, fiind înlocuiți de Otele și Koindredi.

Min. 58 - GOOOOOOL (1-1) - Darius Olaru restabilește egalitatea după un gol superb. Căpitanul FCSB a trimis balonul peste unul dintre apărătorii lui Basel, a făcut preluare pe piept după care a șutat de la marginea careului direct în plasa porții lui Hitz.

Min. 55 - Soticek trimite peste poarta apărată de Lukas Zima.

Min. 50 - Lovitură de colț pentru Basel. Leroy șutează, Tănase reușind să respingă mingea cu mâna. Este lovitură liberă pentru elvețieni.

Min. 48 - Bîrligea îi pasează lui David Miculescu, atacantul trimite puternic dar defensiva celor de la Basel respinge în corner.

Min. 46 - A început repriza secundă. FCSB a efectuat o schimbare. A ieșit de pe teren Adrian Șut, fiind înlocuit de Malcom Edjouma.

Pauză pe St.Jakob Park.

Min. 45 + 6 - Pantea primește cartonaș galben pentru proteste iar Basel beneficiază de o nouă lovitură de colț.

Min. 45 + 3 - Shaqiri trimite spre poartă dar Zima respinge în corner.

Min. 45 + 1 - După o nouă greșeală a lui Ngezana, Graovac reușește o intervenție de excepție asupra lui Soticek și își salvează echipa.

Min. 45 - Leroy este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 41 - Lukas Zima intervine excepțional și salvează un șut puternic trimis de Shaqiri.

Min. 40 - Daniel Bîrligea ajunge în situație favorabilă dar șutează slab, fără a-i pune probleme lui Marvin Hitz.

Min. 36 - David Miculescu își salvează echipa după o intervenție de fundaș veritabil chiar în propriul careu.

Min. 30 - Olaru șutează puternic spre poarta adversă dar Hitz se opune fără probleme.

Min. 26 - Marvin Hitz scoate șutul lui Darius Olaru. Mingea a ajuns la căpitanul FCSB de la David Miculescu.

Min. 19 - GOL! (1-0) - Shaqiri transformă penalty-ul și o duce pe Basel în avantaj.

Min. 17 - Siyabonga Ngezana atinge mingea cu mâna în careu. După analiza VAR, arbitrul dictează lovitură de pedeapsă.

Min. 16 - Mamadou Thiam este înlocuit pentru a-i face loc pe teren lui Lukas Zima.

Min. 12 - Ștefan Târnovanu este eliminat după ce a atins balonul cu mâna în afara careului.

Min. 11 - Tănase trage cu capul puțin pe lângă poarta lui Hitz. Este corner pentru FCSB.

Min. 10 - Florin Tănase trage direct în peluză și irosește o sansă importantă.

Min. 8 - Barisic îl faultează dur pe Darius Olaru în apropierea careului și primește galben. Căpitanul de la FCSB are nevoie de îngrijiri medicale.

Min. 6 - Graovac gestionează bine situația și oprește atacul elvețienilor.

Min. 1 - A început partida.

Basel - FCSB, echipele de start

Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri, Soticek - Broschinski

Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri, Soticek - Broschinski Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduardo

Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduardo Antrenor: Ludovic Magnin

Ludovic Magnin FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, Oct.Popescu, Alhassan

Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, Oct.Popescu, Alhassan Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Arbitru : Juxhin Xhaja (Albania), Asistenți : Arber Zalla, Rejdi Avdo (Albania), VAR : Michael Fabbri (Italia), AVAR : Kreshnik Barjamaj (Albania)

: Juxhin Xhaja (Albania), : Arber Zalla, Rejdi Avdo (Albania), : Michael Fabbri (Italia), : Kreshnik Barjamaj (Albania) Stadion: St. Jakob-Park

GOLAZO.ro a aflat deja primul „11” pe care FCSB îl va folosi în Elveția. Este vorba de echipa anunțată de Gigi Becali în urmă cu 3 zile.

FCSB, deplasare dificilă la Basel

Ultima dată când cele două echipe s-au întâlnit în cupele europene a fost în sezonul 2013/2014, în cadrul grupei E din Liga Campionilor.

Ambele întâlniri de atunci s-au încheiat la egalitate, scor 1-1.

Până acum, Basel a obținut o singură victorie în Europa League, la fel ca FCSB. Elvețienii au câștigat în etapa a doua împotriva lui Stuttgart, scor 2-0.

În celelalte două meciuri, Basel a fost învinsă de Freiburg, scor 1-2, și Olympique Lyon, scor 0-2.

FCSB a câștigat în prima etapă cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, dar a pierdut următoarele două meciuri cu Young Boys, scor 0-2, și Bologna, scor 1-2.

Pe plan intern, FCSB se află pe locul 8, cu 19 puncte obținute în 15 partide disputate, în timp ce Basel este pe poziția secundă în campionatul elvețian, cu 22 de puncte acumulate în 12 meciuri.

Elias Charalambous, despre meciul cu Basel: „Credem mult în șansa noastră”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Basel și a declarat că e conștient că echipa sa va suferi în Elveția, dar se va strădui să obțină un rezultat pozitiv.

„Întâlnim o echipă foarte bună. I-am analizat în mai multe rânduri și știm că va trebui să suferim mâine seară, dar am venit pregătiți pentru asta. Nu am venit doar să jucăm, credem mult în șansa noastră, deși știm cât de dificil va fi meciul.

Totuși, am demonstrat că putem fi competitivi la acest nivel. Trebuie să fim la 100% de la primul până la ultimul fluier și sper să arătăm această ambiție mâine.

Toate partidele sunt foarte importante pentru noi. Câștigând meciuri, câștigi și încredere. Multe se pot întâmpla în 90 de minute, dar avem mari așteptări și vom încerca să dăm totul mâine. Sper să avem o seară europeană grozavă, chiar dacă jucăm în deplasare.

Avem stilul nostru de joc, iar asta nu se schimbă, indiferent dacă jucăm acasă sau afară. Vom presa sus, vom încerca să avem posesia. În Europa, nivelul este superior, dar nu ne vom schimba principiile”, a declarat Elias Charalambous, potrivit sport.ro.

Ludovic Magnin, înaintea meciului cu FCSB: „Acceptăm rolul de favoriți acasă”

Ludovic Magnin, antrenorul lui Basel, a observat modificarea constantă din primul „11” pe care o face campioana României.

„Își schimbă constant echipa de start. Sistemul rămâne același, dar cu alți jucători”, a declarat la conferința de miercuri tehnicianul elvețian, potrivit sport.ch.

Acesta sugerează, totuși, că Basel are prima șansă:

„Acceptăm rolul de favoriți acasă. Vrem să depășim faza principală de Europa League și trebuie să câștigăm asemenea meciuri.

Ne-am pregătit să jucăm împotriva unui stil de fotbal, a unui sistem, nu împotriva unor individualități”.

Ludovic Magnin l-a lăudat și pe Darius Olaru, căpitanul campioanei României: „FCSB are șase, șapte jucători de echipă națională. Olaru are calitate, e un fotbalist important”.

Simți mereu presiunea. Suntem conștienți de situația noastră. Dar sezonul e încă lung. Am fost capabili să învingem Stuttgart aici, puteam aduna puncte și în deplasare Ludovic Magnin, antrenor Basel

