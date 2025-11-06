Cine mai înțelege UEFA? Prins la mijloc în războiul FCSB - CSA! Cum a fost prezentat Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB

FC BASEL - FCSB. UEFA a anunțat deținătorii TV cu câteva ore înainte de meciul despre momentul de reculegere care va fi ținut în memoria lui Emeric Ienei, decedat miercuri, la 88 de ani.

Surpriză însă, UEFA îl numește pe marele tehnician român drept „fostul antrenor al lui FCSB”.

Cine mai înțelege UEFA? Cum a fost prezentat Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB

După ce luna trecută a mutat trofeul Ligii Campionilor de pe site-ul oficial din dreptul FCSB la Steaua, UEFA a surprins azi în comunicatul emis azi pentru deținătorii drepturilor TV.

„Se va ține un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor al lui FCSB, care a decedat ieri” , a fost mesajul forului european pentru televiziuni, conform Prima Sport.

Pe site-ul UEFA e fostul antrenor al Stelei

Forul european a publicat miercuri un articol despre decesul lui Ienei.

În text, UEFA îl descrie pe Ienei ca „un mijlocaș talentat cu 6 selecții în naționala României, pe care a reprezentat-o la JO 1964”.

Apoi, când amintește de perioada din Ghencea, spre deosebire de comunicatul trimis azi, pe site îl numește „fost antrenor al Stelei, care a condus echipa spre faimosul triumf din CCE în 1986, primul trofeu pentru o echipă din Est”.

Minut de reculegere pentru Ienei

UEFA confirmase pentru GOLAZO.ro încă din această după-amiază că a acceptat solicitarea FCSB: „Se va ține un minut de reculegere înaintea partidei”.

Jucătorii vor purta banderole negre în memoria lui Ienei la Basel.

FCSB a plănuit ca toți roș-albaștrii să apară pe teren îmbrăcați în tricouri care să amintească de Ienei.

Forul continental a confirmat și că acesta va fi singurul meci din Europa League în care se va ține un minut de reculegere pentru tehnicianul român.

