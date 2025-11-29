Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală +24 foto
Ngezana (28 ani) fost în precedentele două sezoane unul dintre cei mai buni fotbaliști de la FCSB
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală

  • Ngezana (28 ani) a fost în precedentele două sezoane unul dintre cei mai buni fotbaliști de la FCSB
  • Stoperul a fost acuzat chiar de patronul echipei că are o viață extrasportivă dezordonată

FCSB pregătește o decizie radicală împotriva unui fotbalist care a dezamăgit pe parcursul actualului sezon. Siyabonga Ngezana va fi scos din primul 11 pentru meciul cu Farul, deși el nu e nici accidentat, nici suspendat!

Măsura e solicitată de cei din staff-ul tehnic, după prestațiile catastrofale pe care sud-africanul le-a avut.

Inclusiv în meciul pierdut joi la Belgrad, 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad, Ngezana a comis erori mari, golul venind după ce a judecat greșit o fază în propriul careu.

Antrenorii nu-l mai doresc în echipă și așteaptă acordul lui Becali pentru ca Ngezana să stea pe bancă începând cu meciul de duminică, de la Ovidiu, cu Farul Constanța.

Cei din staff nu-l mai văd util pe Ngezana, în ciuda faptului că lipsesc alți doi stoperi: Dawa și Mihai Popescu.

Daniel Graovac ar urma să fie titular indiscutabil, iar lângă el să joace fie Baba Alhassan, fie Lixandru, jucători care au mai evoluat în centrul defensivei.

Meciul cu Farul e considerat de campioană aproape decisiv privind accesul în play-off. În momentul de față, cu 13 etape înainte de final, Farul e pe ultima poziție de play-off, FCSB e abia pe 10, iar între ele sunt 5 puncte.

“Dacă pierdem cu Farul, atunci adio primele 6”, a declarat Gigi Becali.

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu Farul

  • Târnovanu - Pantea, Graovac, Alhassan, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

Acte grave de indisciplină

Ngezana a avut în ultima perioadă, dincolo de prestațiile catastrofale, acte de indisciplină care i-au șocat pe cei care conduc echipa.

Mai întâi, în sezonul trecut, a refuzat să facă deplasarea cu echipa la un meci cu Farul, în deplasare.

“A motivat că e accidentat, i-am zis că și accidentat trebuie să meargă cu echipa. N-a vrut, i-am spus că dacă nu urcă în autocar va fi amendat cu 30.000 de euro. A zis: ok”, a povestit Mihai Stoica la Prima Sport.

Apoi, în acest sezon, după meciul de la Cluj, cu Universitatea, Ngezana a plecat din hotelul unde stătea echipa și s-a întors abia în dimineața următoare, când colegii și antrenorii lui erau la micul dejun.

3,5 milioane de euro
e cota pe care o are pe transfermarkt Ngezana, peste el din lotul FCSB fiind doar Olaru, Bîrligea, Târnovanu și Șut

Ngezana pleacă la Cupa Africii

Stoperul sud-african va încheia anul, din perspectiva FCSB, mai devreme. El va fi convocat la Africa de Sud pentru Cupa Africii, competiție care se va disputa între 21 decembrie și 18 ianuarie în Maroc.

El va trebui să se prezinte cu o săptămână înainte de startul întrecerii. Ultimele trei meciuri pe care FCSB le are de jucat în 2025 sunt:

  • 11 decembrie: FCSB - Feyenoord
  • 15 decembrie: Slobozia - FCSB
  • 21 decembrie: FCSB - Rapid
Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO

