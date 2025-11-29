Insulele Feroe a produs una dintre cele mai mari surprize ale Campionatului Mondial de handbal feminin.

Nordicele au învins Spania, medaliată cu argint în anul 2019, scor 27-25, într-un meci din Grupa D.

Debutantă la un Campionat Mondial, Insulele Feroe și-a început parcursul cu o înfrângere, 27-32 cu Muntenegru, în timp ce Spania a trecut fără probleme de Paraguay, scor 26-17.

Insulele Feroe, victorie surprinzătoare cu Spania la Campionatul Mondial

Antrenate de marele Ambros Martin, fost selecționer al naționalei României, ibericele păreau că vor avea o misiune facilă și de această dată.

După un start de meci echilibrat, Spania a reușit să se distanțeze la 3 goluri, diferență ce s-a păstrat până la finalul primei reprize (14-11).

După reluarea jocului, Insulele Feroe a alergat pentru a reveni pe tabelă, lucru reușit în minutul 36, grație și paradelor portăriței Rakul Wardum.

Spania a întors situația, iar cu 6 minute înaintea fluierului de final avea un avantaj de 2 goluri. Jucătoarele din Feroe nu au cedat și au reușit să puncteze de 3 ori consecutiv.

Rakul Wardum a ieșit din nou la rampă atunci când era nevoie. A apărat încercarea jucătoarei de la Gloria Bistrița, Kaba Gassama Cissokho, din ultimul minut de joc.

A 𝐇𝐔𝐆𝐄 night delivered by the 🇫🇴 Faroe Islands, who shock Spain to claim their first-ever win at the IHF Women's World Championship 💥 Fairytale? Maybe. True? 𝐘𝐄𝐒!#handsupformore #GERNED2025 pic.twitter.com/q7yuhv9txi — International Handball Federation (@ihfhandball) November 28, 2025

Imediat, Jana Mittun a marcat și a stabilit scorul final: Insulele Feroe - Spania, 27-25, una dintre cele mai mari realizări din istoria Campionatului Mondial.

Ambros Martin: „Cred că am făcut un meci bun”

În ciuda înfrângerii, selecționerul Spaniei a transmis un mesaj pozitiv și plin de optimism înaintea ultimul meci din grupă, cel cu Muntenegru.

„Cred că am făcut un meci bun, exceptând situații punctuale de joc, mai ales la finalizare și câteva pierderi de concentrare în repriza a doua.

Asta trebuie să ne servească, nu ca o lecție, pentru că deja venim după multe, ci pentru ca, cu puțină mai multă liniște, să putem concretiza ocaziile pe care le generăm și, într-un fel, să ne dea încredere pentru a continua să muncim în apărare în acest fel”, a declarat Ambros Martin, citat de mundodeportivo.com.

Clasamentul Grupei D:

1. Muntenegru 4 puncte

2. Feroe 2

3. Spania 2

4. Paraguay 0

*primele 3 clasate merg în grupele principale

