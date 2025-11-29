„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu: „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a declarat că meciul cu Farul Constanța, din a doua etapă a Cupei României, este mult mai important decât derby-ul cu FCSB.

FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, 6 decembrie

Dinamo va avea parte de un program încărcat în următoarea perioadă

Roș-albii vor disputa 3 meciuri într-un interval foarte scurt de timp: acasă cu Oțelul (29 noiembrie), deplasare cu Farul, în Cupa României (3 decembrie), și deplasare la marea rivală FCSB (6 decembrie).

Andrei Nicolescu: „Meciul cu Farul, mai important decât meciul cu FCSB”

În ciuda faptului că se apropie un nou episod din Derby de România, Andrei Nicolescu a făcut o declarație surprinzătoare.

Președintele lui Dinamo vede mult mai important meciul cu Farul, din Cupa României, deoarece formația lui Zeljko Kopic ar putea obține matematic calificarea în sferturile de finală ale competiției.

„Pentru noi e foarte important meciul de la Constanța.

Poate suporterii lui Dinamo nu o să fie de acord, dar eu îl văd mai important decât meciul cu FCSB, de săptămâna viitoare”, a declarat Nicolescu la Prima Sport.

Președintele lui Dinamo a motivat afirmația:

„În construcţia acestui an, da, e doar un meci de campionat, iar ăla e un meci de cupă din trei, care te pot duce sau nu mai departe.

Ar putea să ne ducă în zona în care să nu ne calificăm din grupa asta”.

În acest moment, Dinamo este lider în Grupa D a Cupei României, cu 3 puncte, după prima etapă, în urma victoriei, 3-1, cu CS Dinamo.

2012 este anul în care Dinamo câștiga ultima dată Cupa României

Pe plan intern, „câinii” ocupă locul 4, cu 31 de puncte, acumulate în 17 etape. În ceea ce privește duelurile cu FCSB, Dinamo s-a impus în tur, scor 4-3, și a pus capăt unui secete de 4 ani fără victorie în fața marii rivale.

FOTO. Imagini de la meciul tur Dinamo - FCSB 4-3

