Încă o lovitură dată de Voyo  Platforma de streaming deținută de Pro TV va transmite încă o competiție importantă 

Voyo, platforma de streaming deținută de Pro TV, a achiziționat drepturile de televizare pentru Euroliga de baschet pentru trei sezoane.

După ce a achiziționat drepturile pentru competiții importante precum Premier League, Ligue 1 sau Campionatele Europene și Mondiale de handbal, acum trustul Pro va aduce pe Voyo și cea mai importantă competiție inter-cluburi de baschet din Europa.

Voyo a cumpărat drepturile de televizare pentru Euroliga de baschet

Voyo va transmite în exclusivitate Euroliga de baschet până în 2028. Primul meci care va fi transmis pe platforma de streaming va fi duelul Fenerbahce - Anadolu Efes , partidă programată joi, 29 ianuarie, de la 19:45.

În competiție sunt angrenate cluburi imense ale continentului precum Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos, dar și Fenerbahce, campioana en-titre.

Competiții importante transmise de Voyo:

Premier League (prima ligă de fotbal din Anglia)

Ligue 1 (prima ligă de fotbal din Franța)

Cupa Italiei (fotbal)

UFC (arte marțiale mixte)

NFL (liga de fotbal american din SUA)

Campionatele Mondiale și Europene de handbal masculin și feminin

În vara anului 2025, platforma de streaming a transmis Campionatul European U21, dar și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Voyo a mărit prețurile abonamentelor în 2026

La începutul lunii ianuarie, abonații au fost înștiințați că vor trebui să plătească mai mult pentru a urmări în continuare evenimentele transmise de Voyo.

Abonamentul lunar costa până acum 4,84 euro, aproximativ 25 de lei, și va ajunge la 5,99 euro, în jur de 31 de lei. Adică 6 lei în plus în fiecare lună. Majorarea de preț se va aplica începând cu 5 februarie 2026.

Popularitatea VOYO a crescut după cumpărarea drepturilor Premier League

Platforma digitală VOYO a fost lansată în 2011. Compania CME, din Cehia, cea care deține Pro TV, a dorit să crească popularitatea platformei care, în urmă cu doi ani, atingea numai 100.000 de abonați.

Conducătorii au decis să urmeze rețeta pe care au folosit-o în Cehia: difuzarea competițiilor sportive.

Prima mutare de impact în mediul digital a fost transmiterea Premier League. Reprezentanții Pro TV s-au angajat să achite 10 milioane de euro pe sezon, pentru următoarele trei stagiuni.

Difuzarea campionatului Angliei a crescut audiența VOYO.

