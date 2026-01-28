„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”

Șoferul camionului care a fost implicat în accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, a oferit o primă reacție.

Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite.

În minivanul care s-a lovit frontal de un camion se aflau suporteri ai echipei PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu.

Aceștia plecaseră spre Franța, pentru a-și încuraja echipa la meciul cu Olympique Lyon, din Europa League.

Șoferul camionului implicat în accidentul de la Lugojel: „Am condus peste un milion de kilometri, dar nu am mai văzut așa ceva”

Șoferul tirului de care s-a izbit frontal automobilul în care se aflau suporterii lui PAOK a vorbit despre accidentul teribil în care și-au pierdut viața șapte persoane.

„În cei 34 de ani în care am condus camioane, nu am mai văzut așa ceva. Am condus peste un milion de kilometri și este prima dată când am pățit așa ceva.

Conduceam normal și a intrat direct în mine. A intrat direct sub roți”, a spus șoferul, conform libertatea.ro.

Filmul tragediei de pe drumul european E70

Cei zece fani ai echipei PAOK Salonic călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon, în Europa League.

În incident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism.

Conceput pentru 8+1 persoane, minivanul transporta 10 fani PAOK, iar forța impactului a făcut ca vehiculul să fie pur și simplu spulberat.

Pe imaginile surprinse de un șofer cu camera de bord se vede cum mașina Peugeot în care se aflau suporterii este complet distrusă, fragmentată în mai multe bucăți, iar victimele sunt proiectate pe șosea și în exteriorul acesteia.

Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

