Au accelerat demolarea FOTO. Cum arată stadionul Dinamo la 9 zile de la startul lucrărilor: „Din ce în ce mai multe utilaje” +10 foto
Stadion Dinamo FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Superliga

Au accelerat demolarea FOTO. Cum arată stadionul Dinamo la 9 zile de la startul lucrărilor: „Din ce în ce mai multe utilaje”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 17:51
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 17:53
  • Lucrările pentru demolarea vechiului stadion Dinamo au fost accelerate.
  • În Complexul Sportiv Dinamo va fi construită o nouă arenă multifuncțională.

Lucrările pentru demolarea arenei din „Ștefan cel Mare” au demarat la începutul săptămânii trecute.

Lucrările pentru demolarea stadionului Dinamo au fost accelerate

Firmele desemnate pentru a doborî legendara arenă din Sectorul 2 au profitat de vremea bună din Capitală și au accelerat lucrările.

„Mobilizare foarte bună a firmelor Bog’Art și Straco Holding pentru lucrările de demolare.

Ritmul de execuție se accelerează.

  • aproximativ 50% din Tribuna a II-a este deja demolată
  • se lucrează pe două direcții: din zona tunelului și spre Peluza Nord / fosta tabelă
  • pe șantier sunt prezente din ce în ce mai multe utilaje

Lucrările continuă conform graficului, vremea frumoasă din București sperăm să ajute si zilele următoare la eforturile de demolare”, a transmis pagina de Facebook Noul Stadion „Dinamo”.

Stadion Dinamo, stadiul lucrărilor de demolare pe 28 ianuarie 2026 (FOTO: Facebook @ Noul Stadion „Dinamo”)
Stadion Dinamo, stadiul lucrărilor de demolare pe 28 ianuarie 2026 (FOTO: Facebook @ Noul Stadion „Dinamo”)

Galerie foto (10 imagini)

Stadion Dinamo, stadiul lucrărilor de demolare pe 28 ianuarie 2026 (FOTO: Facebook @ Noul Stadion „Dinamo”) Stadion Dinamo, stadiul lucrărilor de demolare pe 28 ianuarie 2026 (FOTO: Facebook @ Noul Stadion „Dinamo”) Stadion Dinamo, stadiul lucrărilor de demolare pe 28 ianuarie 2026 (FOTO: Facebook @ Noul Stadion „Dinamo”) Stadion Dinamo, stadiul lucrărilor de demolare pe 28 ianuarie 2026 (FOTO: Facebook @ Noul Stadion „Dinamo”) Stadion Dinamo, stadiul lucrărilor de demolare pe 28 ianuarie 2026 (FOTO: Facebook @ Noul Stadion „Dinamo”)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Cum va arăta noua arenă Dinamo

Primele imagini 3D cu arena din „Ștefan cel Mare” au apărut la puțin timp după ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța constucția.

Noua casă a „câinilor” va avea nu mai puțin de 25 de mii de locuri, iar toate acestea vor fi albe. De asemenea, stadionul va avea două inele.

În interiorul arenei vor exista birouri pentru club, un hotel pentru sportivi, o cantină și un amfiteatru.

172.000.000 de euro
este costul total al construcției noii arene multifuncționale Dinamo

Lucrările pentru stadionul din Sectorul 2 vor dura 36 de luni și este preconizat să fie dat în folosință în ianuarie 2029.

Galerie foto (18 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+18 Foto
labels.photo-gallery

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

dinamo bucuresti STADION superliga demolare
