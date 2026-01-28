Au accelerat demolarea FOTO. Cum arată stadionul Dinamo la 9 zile de la startul lucrărilor: „Din ce în ce mai multe utilaje”

Lucrările pentru demolarea vechiului stadion Dinamo au fost accelerate.

În Complexul Sportiv Dinamo va fi construită o nouă arenă multifuncțională.

Lucrările pentru demolarea arenei din „Ștefan cel Mare” au demarat la începutul săptămânii trecute.

Lucrările pentru demolarea stadionului Dinamo au fost accelerate

Firmele desemnate pentru a doborî legendara arenă din Sectorul 2 au profitat de vremea bună din Capitală și au accelerat lucrările.

„Mobilizare foarte bună a firmelor Bog’Art și Straco Holding pentru lucrările de demolare.

Ritmul de execuție se accelerează.

aproximativ 50% din Tribuna a II-a este deja demolată

se lucrează pe două direcții: din zona tunelului și spre Peluza Nord / fosta tabelă

pe șantier sunt prezente din ce în ce mai multe utilaje

Lucrările continuă conform graficului, vremea frumoasă din București sperăm să ajute si zilele următoare la eforturile de demolare”, a transmis pagina de Facebook Noul Stadion „Dinamo”.

Cum va arăta noua arenă Dinamo

Primele imagini 3D cu arena din „Ștefan cel Mare” au apărut la puțin timp după ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța constucția.

Noua casă a „câinilor” va avea nu mai puțin de 25 de mii de locuri, iar toate acestea vor fi albe. De asemenea, stadionul va avea două inele.

În interiorul arenei vor exista birouri pentru club, un hotel pentru sportivi, o cantină și un amfiteatru.

172.000.000 de euro este costul total al construcției noii arene multifuncționale Dinamo

Lucrările pentru stadionul din Sectorul 2 vor dura 36 de luni și este preconizat să fie dat în folosință în ianuarie 2029.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport