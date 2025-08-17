Mustață pierde procesul de 100.000 de € Liderul galeriei FCSB a cerut daune morale unui post TV după ce numele său a fost asociat dosarului de arme letale
Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB Foto: Sport Pictures
Mustață pierde procesul de 100.000 de € Liderul galeriei FCSB a cerut daune morale unui post TV după ce numele său a fost asociat dosarului de arme letale

Viorel Tudorache
Publicat: 17.08.2025, ora 15:32
Actualizat: 17.08.2025, ora 16:21
  • Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a pierdut procesul intentat împotriva Pro TV.
  • Acesta a solicitat despăgubiri de 100.000 de euro pentru un reportaj legat de dosarul DIICOT „Ghost Guns” („Arme fantomă”), referitor la traficul de arme letale.

Gheorghe Mustață a dat în judecată Pro TV, în decembrie 2024, susținând că postul l-ar fi prezentat într-un mod defăimător, asociindu-i-se, chiar indirect, infracțiunile investigate.

Dosarul „Ghost guns”. Gheorghe Mustață a pierdut procesul cu PRO TV

De asemenea, liderul Peluzei Nord FCSB a afirmat că nu i s-ar fi oferit dreptul la replică și că informațiile publicate i-ar fi prejudiciat imaginea și onoarea.

Pe baza acestor argumente, Gheorghe Mustață a solicitat 100.000 de euro daune morale, retragerea sau dezmințirea informațiilor și dezvăluirea surselor jurnalistice ale reportajului.

Tribunalul București a respins cererea, ca neîntemeiată, arătând că materialul jurnalistic s-a bazat pe informații adevărate, oficiale și publice, provenind din comunicatul DIICOT și observațiile jurnaliștilor aflați la fața locului.

„În speţă, în ceea ce privește contribuția la o dezbatere de interes general, tribunalul constată că materialul de ştiri nu s-au referit în vreun fel la aspecte din viața personală a reclamantei, ci a prezentat informaţii din surse deschise, publice (comunicate DIICOT) referitoare la un dosar privind contrabanda de arme letale, denumit „Ghost guns” („Arme fantomă”).

Astfel, tribunalul reține că dezbaterea s-a concentrat pe un subiect de interes public major și de actualitate, respectiv traficul de arme letale, fiind prezentate informaţii oficiale din dosar”, se arată în motivarea instanței, studiată de GOLAZO.ro.

Tribunal: Reclamantul este o persoană publică. Trebuie să dea dovadă de o toleranță mai mare față de criticile din spațiul public”

În reportajul difuzat de PRO TV, potrivit instanței, Mustață a fost menționat doar ca socru al unui suspect, fiind clar precizat că nu este suspect sau inculpat în dosar, iar poziția sa a fost redată integral: „N-avem nicio legătură cu nicio armă, cu absolut nimic”.

De asemenea, tribunalul a subliniat că Gheorghe Mustață este considerată o persoană publică, liderul galeriei FCSB, și trebuie să dea dovadă de o toleranță mai mare față de criticile din spațiul public.

„În cauză, se observă că reclamantul este o persoană publică, fiind liderul galeriei echipei de fotbal FCSB. Astfel, reclamanta trebuie să dea dovadă de o mai mare toleranţă cu privire la criticile primite în raport de calitatea sa profesională, standardul de protecţie aferent art. 8 fiind astfel mai scăzut.

Astfel, Curtea a arătat că, spre deosebire de persoanele particulare, personale publice (şi mai ales oamenii politici) se expun în mod inevitabil şi conştient unui control atent al faptelor şi gesturilor sale, atât din partea ziariştilor, cât şi din partea majorităţii cetăţenilor, fiind permisă recurgerea la o anumită doză de exagerare, chiar provocare”.

Tribunalul confirmă: „Libertatea de exprimare protejează și informațiile care șochează sau neliniștesc”

Tribunalul a mai precizat că solicitarea de dezvăluire a surselor jurnalistice este inadmisibilă, fiind contrară jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, care consideră protejarea surselor jurnalistice esențială pentru libertatea presei.

Libertatea de exprimare este valabilă nu numai în ceea ce priveşte «informaţiile» sau «ideile» acceptate ori considerate drept inofensive sau indiferente, ci şi pentru cele care rănesc, şochează sau neliniştesc: acest lucru este impus de pluralism, toleranţă şi mentalitate deschisă, fără de care nu există o «societate democratică», se menționează în motivarea instanței.

În concluzie, tribunalul a constatat că informațiile prezentate în reportaj nu au depășit limitele libertății de exprimare și nu au adus atingere demnității, onoarei sau reputației lui Mustață.

Liderul galeriei FCSB poate ataca decizia cu apel în termen de 30 de zile la Tribunalul București.

GOLAZO.ro a încercat să obțină o reacție de la Gheorghe Mustață, însă acesta nu a răspuns solicitărilor.

Operațiunea ,,Ghost Guns”, 131 de percheziții în București și șase județe

În noiembrie 2024, DIICOT a desfășurat o amplă operațiune denumită „Ghost Guns” („Arme fantomă”), vizând o rețea infracțională implicată în traficul de arme letale fără marcaje de identificare.

Sunt vizate clanurile Litrașu, Sportivii, Giuleștenii, Sadovenii, Gemenii sau Ştoacă, cei care duc o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru supremaţia în Capitală şi în jurul ei.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în luna septembrie 2023, un făptuitor, cetățean străin de origine turcă, a inițiat și constituit împreună cu mai mulți făptuitori de naționalitate română o grupare de criminalitate organizată specializată în procurarea și vânzarea de arme de foc (letale) fără marcaje de identificare și elemente de individualizare, asamblate prin utilizarea de componente aparținând mai multor producători din Turcia.

Acest tip de arme, cunoscute drept «Ghost Guns», au drept destinație mediul infracțional, având în vedere că nu pot fi deținute legal în niciun stat european.

Probatoriul administrat până în prezent a reliefat că astfel de arme au fost introduse pe teritoriul României ascunse în ansambluri rutiere de transport mărfuri sau în componentele unor autoturisme, fiind ulterior vândute de către diverși intermediari către membrii unor grupuri infracționale sau persoane cunoscute cu comportament violent.

Sunt puse în aplicare peste 60 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești”, se arată în comunicatul de presă din 4 noiembrie 2024.

Gheorghe Mustață: „A fost o percheziție la ginerele meu acasă. Nu are absolut nicio legătură cu mine

După ce numele său a fost asociat cu ancheta DIICOT, Gheorghe Mustață a respins ferm orice implicare în traficul de arme letale. Liderul galeriei FCSB a declarat pentru fanatik.ro:

„Sunt denigrat… Nu poți să vii să arunci cu pietre și cu noroi în halul acesta, să mă dai că fac parte din nu știu ce mafie de armament. Nu poți să vii să mă denigrezi, să vadă copiii, să vadă familia, părinții și frații mei, să mă sune.

Într-adevăr, a fost o percheziție la ginerele meu acasă, dar nu are absolut nicio legătură cu mine. Ginerele meu nu are nicio legătură cu această brigadă sau ce vor ei să spună, cu acest dosar.

Au venit oamenii, au făcut percheziție, căutau arme și droguri. Au explicat despre ce este vorba. Acolo este și casa mea. Au intrat oamenii, au făcut percheziție, au făcut tot ce au vrut. Nu au găsit nimic. L-au luat pe ginerele meu la audieri.

Nu a venit absolut nimeni la mine, eu sunt acasă, la apartament. Am ajuns dimineață acasă de la Craiova, dormeam, a sunat fata mea că au venit mascații la o percheziție. Oamenii au așteptat avocații ca să poată să facă percheziții. Nu au găsit absolut nimic. În casa pe care o am eu acolo stă băiatul meu.

Nu am legătură, nu am nicio treabă, nu există nicio legătură cu mine sau cu ginerele meu. Copilul este sub ochii mei zi de zi, eu nu știu cu cine umblă sau ce face sau dacă are legătură cu anumite persoane de genul ăsta?

Bag mâna în foc și pentru el. Treaba lui este să construiască blocuri, nu are nicio legătură cu asemenea lucruri de arme. Gata, s-au dus timpurile alea de acum 15-20 de ani. Nu mai merg”.

Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
