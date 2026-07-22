- FIFA a publicat „11”-le ideal al Cupei Mondiale 2026, competiție câștigată de Spania după o finală cu Argentina, scor 1-0.
- Echipa a fost alcătuită în urma voturilor exprimate de fanii din întreaga lume.
Surprinzător, ibericii dau doar trei jucători în formula de start. Tot atâția are și Franța, care a încheiat turneul pe locul 4, după înfrângerea din finala mică, scor 4-6, cu Anglia.
FIFA a publicat „11”-le ideal al Cupei Mondiale 2026, votat de fani
Echipa este completată de doi jucători ai vicecampioanei Mondiale, Argentina, și unul de la Anglia, respectiv Capul Verde.
Deși a încasat un singur gol și a fost desemnat portarul turneului, Unai Simon n-a avut loc în primul „11”. Fanii l-au votat masiv pe Vozinha (40 de ani), cel care a făcut minuni în poarta naționalei din Capul Verde chiar în meciul cu Spania (0-0).
De asemenea, nici Lamine Yamal (19 ani) n-a prins formula de start. Compartimentul ofensiv este alcătuit din Lionel Messi, Erling Haaland și Kylian Mbappe.
Portar:
- Vozinha (Capul Verde) - 39,6% din voturi
Fundași:
- Pedro Porro (Spania) - 18.74 %
- Lisandro Martinez (Argentina) - 10.28 %
- Dayot Upamecano (Franța) -
14.93 %
- Marc Cucurella (Spania) -
22.56 %
Mijlocași:
- Rodri (Spania) - 15.34 %
- Jude Bellingham (Anglia) - 18.94 %
- Michael Olise (Franța) - 29.02 %
Atacanți:
- Lionel Messi (Argentina) - 22.17 %
- Erling Haaland (Norvegia) - 27.46 %
- Kylian Mbappe (Franța) - 29.8 %