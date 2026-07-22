„11-le” ideal al CM 2026 FIFA a publicat echipa turneului final, votată de fani  » Cine sunt marii absenți +20 foto
Lionel Messi, Kylian Mbappe și Erling Haaland/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„11-le” ideal al CM 2026 FIFA a publicat echipa turneului final, votată de fani » Cine sunt marii absenți

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 23:59
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 00:00
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Surprinzător, ibericii dau doar trei jucători în formula de start. Tot atâția are și Franța, care a încheiat turneul pe locul 4, după înfrângerea din finala mică, scor 4-6, cu Anglia.

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FIFA a publicat „11”-le ideal al Cupei Mondiale 2026, votat de fani

Echipa este completată de doi jucători ai vicecampioanei Mondiale, Argentina, și unul de la Anglia, respectiv Capul Verde.

Deși a încasat un singur gol și a fost desemnat portarul turneului, Unai Simon n-a avut loc în primul „11”. Fanii l-au votat masiv pe Vozinha (40 de ani), cel care a făcut minuni în poarta naționalei din Capul Verde chiar în meciul cu Spania (0-0).

De asemenea, nici Lamine Yamal (19 ani) n-a prins formula de start. Compartimentul ofensiv este alcătuit din Lionel Messi, Erling Haaland și Kylian Mbappe.

Portar:

  • Vozinha (Capul Verde) - 39,6% din voturi

Fundași:

  • Pedro Porro (Spania) - 18.74 %
  • Lisandro Martinez (Argentina) - 10.28 %
  • Dayot Upamecano (Franța) -
    14.93 %
  • Marc Cucurella (Spania) -
    22.56 %

Mijlocași:

  • Rodri (Spania) - 15.34 %
  • Jude Bellingham (Anglia) - 18.94 %
  • Michael Olise (Franța) - 29.02 %

Atacanți:

  • Lionel Messi (Argentina) - 22.17 %
  • Erling Haaland (Norvegia) - 27.46 %
  • Kylian Mbappe (Franța) - 29.8 %

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