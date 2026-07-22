FIFA a publicat „11”-le ideal al Cupei Mondiale 2026, competiție câștigată de Spania după o finală cu Argentina, scor 1-0.

Echipa a fost alcătuită în urma voturilor exprimate de fanii din întreaga lume.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Surprinzător, ibericii dau doar trei jucători în formula de start. Tot atâția are și Franța, care a încheiat turneul pe locul 4, după înfrângerea din finala mică, scor 4-6, cu Anglia.

FIFA a publicat „11”-le ideal al Cupei Mondiale 2026, votat de fani

Echipa este completată de doi jucători ai vicecampioanei Mondiale, Argentina, și unul de la Anglia, respectiv Capul Verde.

Deși a încasat un singur gol și a fost desemnat portarul turneului, Unai Simon n-a avut loc în primul „11”. Fanii l-au votat masiv pe Vozinha (40 de ani), cel care a făcut minuni în poarta naționalei din Capul Verde chiar în meciul cu Spania (0-0).

De asemenea, nici Lamine Yamal (19 ani) n-a prins formula de start. Compartimentul ofensiv este alcătuit din Lionel Messi, Erling Haaland și Kylian Mbappe.

Portar:

Vozinha (Capul Verde) - 39,6% din voturi

Fundași:

Pedro Porro (Spania) - 18.74 %

Lisandro Martinez (Argentina) - 10.28 %

Dayot Upamecano (Franța) -

14.93 %

14.93 % Marc Cucurella (Spania) -

22.56 %

Mijlocași:

Rodri (Spania) - 15.34 %

Jude Bellingham (Anglia) - 18.94 %

Michael Olise (Franța) - 29.02 %

Atacanți:

Lionel Messi (Argentina) - 22.17 %

Erling Haaland (Norvegia) - 27.46 %

Kylian Mbappe (Franța) - 29.8 %

Your FIFA Dream XI is here ⭐



Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026

FOTO. Donald Trump s-a infiltrat printre spanioli la ceremonia de premiere

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport