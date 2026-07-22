Clubul Arsenal a venit cu detalii despre situația fundașului William Saliba (25 de ani), care s-a accidentat în meciul Franței cu Spania, scor 0-2, din semifinalele CM 2026.

Cât va lipsi stoperul francez, mai jos în articol.

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În minutul 30 al partidei din penultimul act al turneului final, Saliba a cedat și nu a mai putut continua. S-a întins pe gazon și a fost înlocuit imediat de Didier Deschamps.

Cât va lipsi William Saliba

„Nu mai pot, spatele meu e distrus”, i-a spus Saliba partenerului său din centrul apărării, Dayot Upamecano, cu câteva secunde înainte de a fi schimbat cu Maxence Lacroix, scrie lequipe.com.

După mai bine de o săptămână de la accidentarea suferită, Saliba s-a întors la Londra, acolo unde a efectuat mai multe investigații medicale.

Arsenal a confirmat că francezul a suferit o accidentare la spate, dar nu este nevoie de o intervenție chirurgicală. Saliba va lipsi totuși de pe teren o perioadă lungă de timp.

„În urma unor investigații medicale de specialitate efectuate după revenirea sa la Londra, s-a confirmat că fundașul a suferit o accidentare la spate, care va necesita o perioadă de recuperare.

Evaluările amănunțite au arătat că intervenția chirurgicală nu este recomandată în acest moment, însă William va începe un program de recuperare atent monitorizat.

Procesul de recuperare va începe imediat, iar accidentarea sa va fi supravegheată constant. Se estimează că fotbalistul va lipsi de pe teren pentru o perioadă îndelungată.

Întregul club este concentrat pe sprijinirea lui William, pentru a se asigura că va reveni la capacitate maximă cât mai curând posibil”, a transmis Arsenal pe site-ul oficial.

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Fundașul a folosit analgezice pentru a face față durerii, înaintea partidei cu Spania. De asemenea, nu participa niciodată la antrenamentele care aveau loc în a doua zi de după meciurile lui Arsenal sau ale „Les Bleus”.

Saliba a avut probleme similare și în finala Ligii Campionilor, când a simțit dureri după doar cinci minute de joc în fața lui PSG. Atunci, a rezistat până la final, deși s-au jucat și prelungiri.

În absența lui Saliba, „tunarii” s-ar putea baza pe spaniolul Cristhian Mosquera (22 de ani), care a bifat mai multe minute în finalul sezonului 2025/26.

184 de meciuri a jucat William Saliba pentru Arsenal. A înscris 8 goluri și a oferit 3 pase decisive

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