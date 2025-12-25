Zidane, spectator de lux Și-a susținut din tribune fiul la Cupa Africii » De ce a lăsat Franța pentru țara bunicului

Zinedine Zidane (53 de ani) a asistat din tribunele stadionului Prince Moulay Hassan, din Maroc, la meciul Algeria - Sudan (3-0), din cadrul Cupei Africii pe Națiuni, pentru a-l urmări pe fiul său, Luca (27 de ani).

Luca Zidane, fiul legendarului fotbalist al Franței, a bifat al doilea meci între buturile naționalei Algeriei în meciul de miercuri seara cu Sudan, din Grupa E a Cupei Africii pe Națiuni.

Zinedine Zidane, spectator de lux la meciul fiului său

În minutul 23 al partidei, la scorul de 1-0 pentru Algeria, pe ecranul gigantic al stadionului a apărut o imagine cu Zinedine Zidane, purtând ochelari și o șapcă neagră.

Auzind uralele din tribune, Zizou, prezent alături de soția sa, Véronique, și de ceilalți doi fii ai săi, Theo și Elyaz, a izbucnit într-un zâmbet de mulțumire, scrie lequipe.fr.

Zinedine Zidane at AFCON watching his son Luca Zidane play for Algeria like a proud dad pic.twitter.com/qggYvOwS7z — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 24, 2025

Luca Zidane, încurajat de bunicul său să aleagă Algeria

Fiul fostului campion mondial și european cu Franța, în 1998 și 2000, a dezvăluit într-un interviu că bunicul său l-a încurajat să joace pentru Algeria, după ce anterior evoluase pentru Franța la nivel juvenil.

„Când mă gândesc la Algeria, îmi amintesc de bunicul meu. Încă din copilărie, cultura algeriană a fost prezentă în familia noastră .

Am vorbit cu el înainte de a juca pentru echipa naţională şi era extrem de fericit pentru acest pas.

De fiecare dată când primesc o convocare la naţională, mă sună şi îmi spune că am luat o decizie excelentă şi că este mândru de mine” adeclarat Zidane pentru BeIN Sports France, citat de news.ro.

Luca Zidane/ Foto: IMAGO

Luca a declarat că a fost încurajat și de tatăl său să facă acest pas:

„El m-a susţinut. Mi-a spus: «Fii atent, este alegerea ta. Îţi pot da sfaturi, dar, în final, decizia finală va fi a ta». Din momentul în care antrenorul şi preşedintele federaţiei m-au contactat, a fost clar că vreau să merg şi să reprezint ţara mea.

După aceea, am discutat, bineînţeles, cu familia mea, iar toţi s-au bucurat pentru mine”,.

La debutul său pentru naționala Algeriei la turneul final, Luca Zidane a reușit să țină poarta intactă în victoria categorică a selecționatei sale, 3-0, cu Sudan.

Rezumat VIDEO. Algeria - Sudan 3-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport