Avertisment înainte de play-off Sorin Cârțu a vorbit despre lupta la titlu: „U Craiova nu are voie să piardă niciun meci”

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre șansele echipei la titlu și despre provocările din play-off.

Oltenii speră să pună capăt unei așteptări de 35 de ani pentru un nou titlu de campioană

Universitatea Craiova intră în ultima parte a sezonului din postura de lider al sezonului regulat, iar așteptările în Bănie sunt ridicate.

Sorin Cârțu a vorbit despre lupta la titlu: „U Craiova nu are voie să piardă”

Oficialul oltenilor a atras însă atenția că programul din play-off ar putea deveni complicat, mai ales în partea a doua a competiției.

„Nu vreau să vorbesc eu de campionat. Dacă e să vorbesc, vorbesc în ultimele 3 etape. Configurația play-off-ului e clară, dar vreau să văd poziţionarea fiecăruia şi ţintarul respectiv.

Eu mă gândesc în felul următor: tu, în returul play-off-ului, ultimele trei partide le joci în deplasare. Deja sunt meciuri foarte grele, depinde ce puncte vom avea, de poziţia altor echipe.

Noi, cu toate echipele cu care jucăm în play-off, în meciurile pe care le-am disputat, le-am dominat pe toate, dar putem spune sigur că se va repeta același lucru?”, a spus Cârțu, la Prima Sport.

În play-off o să fie meciuri aprig disputate. Sunt echipe apropiate valoric. Sigur, noi am dovedit o anumită continuitate, constanţă, calitate. Am jucat cu Rapid, cu Dinamo, meciuri care au fost egal, dar nemeritat. Pe Hindrich l-am dus, l-am transferat. Ce meci a făcut cu noi atunci! Meciurile alea au trecut. Sorin Cârțu

Oficialul oltenilor a subliniat și calitatea lotului și evoluțiile din sezonul regulat.

„Universitatea Craiova nu are voie să piardă niciun meci. Nu zic că trebuie să câştige tot, dar nu are voie să piardă la ce calitate avem... Sigur, poți să faci egal.

Sunt doar 10 jocuri, am mai avut meciuri în care am pierdut puncte. Se joacă la un anumit standard, trebuie să-l păstrezi 90 de minute. Uite un exemplu: FC Argeş, care i-a luat faţa FCSB-ului. Puteai să gândești asta la început? Asta spun”, a mai spus Cârțu.

FOTO: U Craiova - CFR Cluj 3-1

De când Superliga se desfășoară în sistemul play-off/play-out, doar o singură dată echipa care a terminat prima în sezonul regulat nu a câștigat titlul: în stagiunea 2020/2021, când FCSB a intrat în play-off cu un punct avans față de CFR Cluj, însă rezultatele slabe din faza decisivă le-au permis ardelenilor să câștige campionatul.

Clasamentul formațiilor din zona play-off-ului după 29 de etape arată astfel:

U Craiova – 59 de puncte Rapid – 55 de puncte Dinamo – 52 de puncte U Cluj – 51 de puncte CFR Cluj – 50 de puncte FC Argeș – 49 de puncte

Pentru olteni urmează partida cu Rapid, programată pe 8 martie, de la ora 20:00, în ultima etapă a sezonului regulat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport