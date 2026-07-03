Veste bună pentru Corvinul Când va începe construcția noului stadion din Hunedoara » Obiectivul nou-promovatei: „E greu să te lupți cu granzii”

Sorin Cimpoca (55 de ani), președintele clubului Corvinul, a venit cu noi detalii despre startul lucrărilor la noul stadion din Hunedoara.

clubului Corvinul, a venit cu noi detalii despre startul lucrărilor la noul stadion din Hunedoara. Oficialul nou-promovatei a explicat și care sunt obiectivele echipei antrenate de Florin Maxim (45 de ani) în sezonul care urmează să înceapă în Liga 1.

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Revenită în Liga 1 după o absență de 34 de ani, Corvinul nu își va putea disputa meciurile de pe teren propriu la Hunedoara pentru că vechea arenă va fi demolată.

Gruparea hunedoreană va evolua la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”.

Sorin Cimpoca: „La începutul anului viitor o să înceapă construcția”

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, președintele Corvinului a dezvăluit că lucrările pentru noul stadion din Hunedoara vor începe, cel mai probabil, în luna ianuarie a anului viitor.

„Din informațiile pe care le am de la Administrația locală, din septembrie va începe demolarea stadionului. Se preconizează ca până în decembrie să se termine demolarea și la începutul anului viitor o să înceapă lucrările.

Probabil că începând cu luna ianuarie a anului viitor o să înceapă construcția (n.r. noului stadion), care va dura 22 de luni. Demolarea va dura aproximativ 6 luni”.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a anunțat în luna mai a acestui an că dacă lucrările de modernizare ale stadionului din Petroșani vor fi gata mai repede, atunci Corvinul se va muta acolo.

Sorin Cimpoca a precizat că lucrările la stadionul „Petre Libardi” sunt avansate, dar nu știe când vor fi finalizate.

„Am ținut legătura cu autoritățile de acolo (n.r. din Petroșani). Cert este că se lucrează, sunt destul de avansate lucrările acolo pe toate compartimentele, cu terenul, cu degivrarea.

Acum au început și cu nocturna. Eu zic că va mai dura ceva (n.r. până vor fi gata lucrările de modernizare ale stadionului din Petroșani). Nu știu o dată exactă.

Când este gata noi ne vom muta, jucăm la Arad până atunci”, a mai declarat președintele clubului.

Sorin Cimpoca, despre obiectivele Corvinului: „Să ne salvăm de la retrogradare în primul an”

Revenită în primul eșalon din România după 34 de ani de așteptare, obiectivul principal al Corvinului în sezonul 2026/2027 este salvarea de la retrogradare, conform spuselor lui Sorin Cimpoca.

„Suntem o echipă nou-promovată. Încercăm să formăm un lot cât de cât competitiv pentru a putea face față în Liga 1 pentru că nici bugetul nostru nu va fi printre cele mai mari, va fi un buget mult sub limita altor echipe care evoluează în Liga 1.

Obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare în primul an. După aceea vom vedea. Neavând bugetul foarte mare e greu să te lupți cu granzii.

Dar și cu bani puțini am făcut performanță în ultimii ani la Hunedoara. Mergem pe aceeași linie”, a încheiat Sorin Cimpoca.

În prima etapă din noul sezon, Corvinul Hunedoara o va întâlni pe Csikszereda luni, 20 iulie, de la ora 18:30. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ce facilități va avea noul stadion Corvinul

Stadionul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).

Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.

Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice

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