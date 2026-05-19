Corvinul și-a găsit casă Stadionul pe care nou-promovata își va disputa meciurile din Liga 1. E la sute de kilometri de Hunedoara

alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 14:23
  • Corvinul Hunedoara a anunțat, marți, pe ce stadion își va disputa meciurile de pe teren propriu în viitorul sezon al Ligii 1.
  • Corvinul a revenit în primul eșalon din România după o pauză de 34 de ani.

Inițial, oficialii clubului au anunțat că echipa antrenată de Florin Maxim își va disputa meciurile de pe teren propriu la Petroșani, până la construirea unei noi arene.

Cu toate acestea, stadionul „Petre Libardi” nu este, în acest moment, pregătit să găzduiască meciuri de Liga 1.

Corvinul va evolua pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad

Corvinul a mai luat în calcul și varianta Sibiu, însă a fost refuzată, deoarece gazonul de pe stadionul Municipal urmează să fie schimbat, conform informațiilor GOLAZO.ro.

Astfel, marți, clubul din Hunedoara a anunțat că echipa va juca în sezonul viitor al Ligii 1 pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, arena pe care joacă și UTA. Între Arad și Hunedoara este o distanță de aproximativ 200 de kilometri.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a anunțat că s-a semnat un contract valabil pe un an, dar dacă lucrările de modernizare ale stadionului din Petroșani vor fi gata mai repede, atunci Corvinul se va muta acolo.

„Ținând cont de faptul că bugetele administrațiilor locale și județene au fost votate foarte târziu, din motivele pe care le știe deja toată lumea, nici investiția de la stadionul «Petre Libardi» din Petroșani - pe care o suportă Consiliul Județean - nu a putut fi demarată la timp.

În aceste condiții, Primăria municipiului Hunedoara, ca membru fondator al clubului, a luat legătura cu mai multe administrații locale pentru închirierea unei arene care să ne găzduiască până ce lucrările de la Petroșani vor fi finalizate.

Am găsit înțelegere la administrația locală din Arad, și pe această cale chiar vreau să îi mulțumesc primarului Călin Bibarț pentru promptitudine, astfel că ne vom disputa jocurile considerate pe teren propriu pe frumoasa arenă «Francisc Neuman»!

Am semnat un contract valabil pe un an, dar, desigur, dacă lucrările de modernizare ale stadionului din Petroșani vor fi gata mai repede, ne vom muta acolo.

Cred cu tărie că este cea mai bună soluție în acest moment, având în vedere și relația specială pe care o au galeriile celor două cluburi - care sunt și înfrățite - și sper că această mutare să fie benefică, la primul sezon la startul căruia se află echipa noastră, după mai bine de trei decenii”, a declarat Dan Bobouțanu.

Corvinul va evolua pe stadionul „Francisc Neuman" din Arad. Foto: Facebook/FC Corvinul 1921 Hunedoara
Sorin Cimpoca, președintele clubului Corvinul, a subliniat importanța sprijinului suporterilor în această perioadă:

„Știm că pentru suporteri nu va fi ușor să fie departe de casă, însă avem convingerea că spiritul Corvinului va merge oriunde joacă această echipă.

Intrăm într-un sezon istoric, iar unitatea dintre echipă, club și suporteri va conta mai mult ca oricând. Ne dorim ca fiecare meci de la Arad să fie o demonstrație de pasiune și apartenență pentru culorile alb-albastre”.

