Acuzați de spionaj Scandal uriaș în Anglia: „Cineva a decis să trișeze! Au planificat totul” » Miza: 200 de milioane de lire sterline

Scandal uriaș în Anglia: „Cineva a decis să trișeze! Au planificat totul" » Miza: 200 de milioane de lire sterline
Kim Hellberg și Tonda Eckert (Foto: IMAGO)


alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 15:32
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 15:32
  • Southampton a fost acuzată de „încălcare a regulamentului EFL”, în urma unei plângeri depuse de Middlesbrough.
  • Cele două echipe se întâlnesc în semifinalele barajului pentru promovarea în Premier League. Manșa tur s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

După ce Coventry și Ipswich și-au asigurat biletele pentru sezonul următor din Premier League, alte patru echipe se duelează pentru ultimul loc disponibil.

Hull - Millwall și Middlesbrough - Southampton sunt „dublele” din semifinalele barajului din Championship. Nu s-a marcat în primele meciuri, astfel că totul se va decide în retur.

Southampton, acuzată de Middlesbrough de spionaj

Cu doar 48 de ore înainte de meciul disputat sâmbătă, scor 0-0, un membru din staff-ul echipei Southampton a fost suprins la baza celor de la Boro.

Acesta filma antrenamentul echipei cu un telefon, având câștile conectate, înainte de a fi abordat de un angajat al lui Middlesbrough. A fugit, iar totul a fost surprins de camerele de filmat din zonă.

Întrebat despre acest lucru la finalul partidei, Tonda Eckert, antrenorul lui Southampton, și-a întrerupt conferința de presă.

„Clubul a făcut o declarație ieri seară și asta este tot ce se poate spune în acest moment. Am spus mai mult decât suficient”, a explicat Eckert, potrivit The Athletic, deranjat de insistențele reporterilor.

Clubul Southampton ia act de declarația emisă de EFL cu privire la presupusele încălcări ale regulamentului EFL. Putem confirma că vom coopera pe deplin cu Liga pe parcursul acestui proces. Având în vedere că ancheta este încă în desfășurare, clubul nu poate oferi alte comentarii în acest moment. Comunicat Southampton

Antrenorul lui Middlesbrough: „Este un avantaj uriaș”

La scurt timp după aceea, Kim Hellberg, „principalul” lui Middlesbrough, s-a așezat pe același scaun și nu s-a abținut.

„A fost o situație ciudată. Nu-mi venea să cred ce vedeam și ce auzeam când am aflat. Nu mi-a venit să cred nici când mi-au spus a doua oară sau a treia oară, dar apoi a devenit destul de clar că ei…

Și când spun «ei», nu mă refer la jucătorii sau suporterii de la Southampton. Ei sunt minunați și nu au avut nimic de-a face cu asta. Uneori îmi pare rău pentru ei, pentru că li se aruncă asta în față. Dar cineva a luat decizia să încerce să trișeze, asta e clar.

Am auzit pe unii spunând că nu e un avantaj prea mare, pentru că meciurile pot fi vizionate pe înregistrări, dar este un avantaj uriaș…

Dacă ne gândim la meciul de azi (n.r. - sâmbătă), n-am folosit niciodată formația pe care am folosit-o în prima repriză. Era imposibil să afli asta din orice meci ai fi urmărit. Fazele fixe, loviturile de la poartă…

E pur și simplu nedrept, și toată lumea ar fi de acord cu asta. Vom vedea ce se va întâmpla”, a explicat Hellberg.

200 de milioane de lire sterline
încasează un club care promovează în Premier League. Suma, generată pe parcursul a trei sezoane, include drepturile de difuzare, veniturile comerciale și plățile compensatorii în caz de retrogradare

Middlesbrough se întreabă: „Cine va plăti amenda?”

Manșa retur va avea loc marți seara, de la 22:00 (ora României), iar Southampton va porni cu prima șansă în duelul de pe stadionul St. Mary's.

„Conform regulamentului EFL, Southampton ar avea, în mod normal, 14 zile la dispoziție pentru a răspunde acuzațiilor.

Cu toate acestea, având în vedere natura problemei, EFL va solicita Comisiei Disciplinare Independente să scurteze perioada de răspuns și să programeze o audiere cât mai curând posibil”, se arată într-un comunicat al Ligii Engleze.

În 2019, Leeds United a fost amendată cu 200.000 de lire sterline după ce un membru al staff-ului tehnic al lui Marcelo Bielsa a fost surprins spionând echipa Derby County.

„Cine va plăti amenda? Ar trebui să le plătească doar celor de la EFL? Deci, ei văd tot ce facem noi și asta e în regulă?

Mi se pare ciudat că fac asta și încearcă să trișeze într-un astfel de meci. Știu că Bielsa a plătit 200.000 de lire sterline, dar atunci nu exista o lege în acest sens.

Multe cluburi ar plăti această sumă pentru a încerca să obțină un avantaj urmărind cele două antrenamente ale adversarilor de dinaintea meciului”, a mai spus Hellberg.

Dacă este un meci de această amploare, cluburile ar plăti suma respectivă, dar nu este legal, așa că nu ar trebui să o facă. Kim Hellberg, antrenor Middlesbrough

Kim Hellberg: „Au planificat absolut totul”

Tehnicianul celor de la Boro i-a strâns mâna omologului său înainte de meci, deși a dat impresia că ar fi preferat să nu o facă. A fost puțin mai cordial la finalul partidei.

„Simt furie, dar există și respect reciproc. Există un respect reciproc pe care ei l-au încălcat complet. Și, repet, când spun «ei», mă refer la cei care au făcut asta, nu la club sau la altceva de genul ăsta.

Asta mă dezamăgește. Eu nu aș face niciodată așa ceva. Este un meci important, dar trebuie să încerci să obții un avantaj într-un mod corect.

Se pot întâmpla lucruri, să zicem că este o simulare care decide soarta meciului și îl păcălește pe arbitru, ei bine, lucrurile acestea se pot întâmpla la cald.

Aici este vorba despre ceva în care au planificat absolut totul pentru a încerca să iasă învingători”, a concluzionat antrenorul.

Middlesbrough și Southampton au terminat sezonul regular din Championship la egalitate de puncte, câte 80, pe locurile 5, respectiv 4.

