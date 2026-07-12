Spania, campioana Europei  FOTO: Ibericii au câștigat Euro U19 fără să primească gol! Parcurs incredibil în competiție +6 foto
Foto: Imago
Campionate

Spania, campioana Europei FOTO: Ibericii au câștigat Euro U19 fără să primească gol! Parcurs incredibil în competiție

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 13:05
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 13:05
  • Spania a învins, sâmbătă, Germania cu scorul de 2-0 și a câștigat Campionatul European U19, găzduit de Țara Galilor.
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Este al 10-lea titlu european U19 câștigat de iberici. Ultimul a fost cucerit în 2024, turneu care a fost organizat de Irlanda de Nord.

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Spania a câștigat Euro U19

În finala disputată sâmbătă, pe stadionul Racecourse Ground din Wrexham, Spania U19 a învins reprezentativa similară a Germaniei cu scorul de 2-0.

Golurile au fost marcate de Hugo Lopez, în minutul 44, și Mario Rivas, în minutul 48, fotbaliștii de la Villarreal, respectiv Real Madrid.

Naționala pregătită de Paco Gallardo a dominat de la un cap la coadă competiția, reușind să înscrie nu mai puțin de 19 goluri în 5 meciuri. Nu a primit niciun gol!

Spania U19, campioana Europei. Foto: X/@FAWales
Spania U19, campioana Europei. Foto: X/@FAWales

Galerie foto (6 imagini)

Spania U19, campioana Europei. Foto: X/@FAWales Spania U19, campioana Europei. Foto: X/@FAWales Spania U19, campioana Europei. Foto: X/@FAWales Spania U19, campioana Europei. Foto: X/@FAWales Spania U19, campioana Europei. Foto: X/@FAWales
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Ziua de sâmbătă a fost una specială pentru spanioli, după ce și naționala feminină a învins Germania în finala Campionatului European U19, disputat în Bosnia și Herțegovina.

Cele două finaliste, Spania și Germania, alături de semifinalistele învinse, Ucraina și Croația, și-au asigurat astfel prezența Campionatul Mondial U20 din 2027, care va fi găzduit de Azerbaidjan și Uzbekistan.

Parcursul Spaniei la Euro U19:

  • 7-0 cu Țara Galilor (grupa A)
  • 3-0 cu Danemarca (grupa A)
  • 4-0 cu Germania (grupa A)
  • 3-0 cu Croația (semifinală)
  • 2-0 cu Germania (finală)

Campionatul European U19, găzduit de România, a fost câștigat de Olanda, după ce a învins în finală chiar Spania, scor 1-0, pe stadionul Giulești.

Spania a mai câștigat titlul european U19 în anii 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019 și 2024.

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