Spania, campioana Europei FOTO: Ibericii au câștigat Euro U19 fără să primească gol! Parcurs incredibil în competiție

- Spania a învins, sâmbătă, Germania cu scorul de 2-0 și a câștigat Campionatul European U19, găzduit de Țara Galilor.
Este al 10-lea titlu european U19 câștigat de iberici. Ultimul a fost cucerit în 2024, turneu care a fost organizat de Irlanda de Nord.
Spania a câștigat Euro U19
În finala disputată sâmbătă, pe stadionul Racecourse Ground din Wrexham, Spania U19 a învins reprezentativa similară a Germaniei cu scorul de 2-0.
Golurile au fost marcate de Hugo Lopez, în minutul 44, și Mario Rivas, în minutul 48, fotbaliștii de la Villarreal, respectiv Real Madrid.
Naționala pregătită de Paco Gallardo a dominat de la un cap la coadă competiția, reușind să înscrie nu mai puțin de 19 goluri în 5 meciuri. Nu a primit niciun gol!
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Ziua de sâmbătă a fost una specială pentru spanioli, după ce și naționala feminină a învins Germania în finala Campionatului European U19, disputat în Bosnia și Herțegovina.
Cele două finaliste, Spania și Germania, alături de semifinalistele învinse, Ucraina și Croația, și-au asigurat astfel prezența Campionatul Mondial U20 din 2027, care va fi găzduit de Azerbaidjan și Uzbekistan.
Parcursul Spaniei la Euro U19:
- 7-0 cu Țara Galilor (grupa A)
- 3-0 cu Danemarca (grupa A)
- 4-0 cu Germania (grupa A)
- 3-0 cu Croația (semifinală)
- 2-0 cu Germania (finală)
Campionatul European U19, găzduit de România, a fost câștigat de Olanda, după ce a învins în finală chiar Spania, scor 1-0, pe stadionul Giulești.
Spania a mai câștigat titlul european U19 în anii 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019 și 2024.