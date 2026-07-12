McGregor a rezistat un minut și 9 secunde FOTO: Accidentare teribilă în meciul cu Max Holloway. Ce a încercat irlandezul să facă +7 foto
Conor McGregor a rezistat doar un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway (foto: Imago)
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McGregor a rezistat un minut și 9 secunde FOTO: Accidentare teribilă în meciul cu Max Holloway. Ce a încercat irlandezul să facă

alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 12:00
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 12:00
  • Mult așteptata revenire a lui Conor McGregor (37 de ani) în cușca UFC s-a transformat într-unul dintre cele mai dramatice momente din cariera irlandezului.
  • După ani de absență, controverse și încercări repetate de a reveni la nivelul de altădată, „The Notorious” a urcat din nou în Octagon pentru revanșa cu Max Holloway (34 de ani), dar confruntarea s-a încheiat înainte ca publicul să poată vedea mare lucru.
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Meciul-vedetă de la UFC 329, disputat la T-Mobile Arena din Las Vegas, trebuia să fie momentul renașterii pentru McGregor.

În schimb, a devenit o nouă pagină dureroasă într-o perioadă complicată pentru fostul campion UFC la două categorii.

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McGregor a rezistat un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway

Conform apnews.com, McGregor a început confruntarea în stilul caracteristic: agresiv, imprevizibil și dispus să riște încă din primele secunde.

A încercat o lovitură spectaculoasă, un „flying kick”, însă aterizarea a fost dezastruoasă. Genunchiul drept a cedat, iar McGregor a căzut imediat, incapabil să continue.

Conor McGregor a rezistat doar un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway (foto: Imago)
Conor McGregor a rezistat doar un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway (foto: Imago)

Galerie foto (7 imagini)

Conor McGregor a rezistat doar un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway (foto: Imago) Conor McGregor a rezistat doar un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway (foto: Imago) Conor McGregor a rezistat doar un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway (foto: Imago) Conor McGregor a rezistat doar un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway (foto: Imago) Conor McGregor a rezistat doar un minut și 9 secunde în meciul cu Max Holloway (foto: Imago)
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Holloway a reacționat imediat, cerând oprirea luptei după ce a observat gravitatea situației. Americanul, fost campion UFC la categoria pană, a transmis ulterior că îi dorește recuperare rapidă adversarului său.

Arbitrul a oprit confruntarea după aproximativ un minut și 9 secunde din prima repriză, acordând victoria lui Max Holloway.

Max Holloway a ținut să-și laude adversarul.

„Să-l aplaudăm pe Connor McGregor, ce animal!

Sunteți norocoși, pentru că acum va avea loc a treia confruntare Holloway vs. McGregor. Hai să facem bani! Asta e situația. O să stau de vorbă cu cei de la UFC. S-a făcut atâta vâlvă în jurul meciului ăsta. Trebuie să mai facem un meci. Mai avem nevoie de unul. Așteptam cu nerăbdare asta. Am muncit din greu să să lupt cu tipul ăsta. E trist că s-a terminat așa”, a spus americanul, conform bbc.com.

McGregor și Holloway se întâlniseră pentru prima dată în 2013, când McGregor era o tânără speranță. Atunci, irlandezul a câștigat prin decizie unanimă după trei reprize.

Apoi, traseele lor au fost diferite. McGregor a devenit campion UFC la două categorii și una dintre cele mai cunoscute figuri sportive ale planetei, în timp ce Holloway și-a construit reputația unuia dintre cei mai rezistenți și spectaculoși luptători ai generației sale.

Pentru McGregor, acest meci reprezenta tentativa de a demonstra că poate reveni la nivelul care l-a făcut vedetă în UFC.

Irlandezul nu mai luptase într-un meci oficial de aproape 5 ani. Ultima apariție a fost în 2021, când a suferit o fractură gravă la picior, în meciul cu Dustin Poirier.

Viitor incert pentru Conor McGregor

Președintele UFC, Dana White, a sugerat că accidentarea ar putea implica o problemă serioasă la ligamente, inclusiv posibilitatea unei rupturi de ligament încrucișat anterior (ACL), însă diagnosticul complet urma să fie stabilit după investigațiile medicale.

Pentru un sportiv ajuns la 37 de ani, cu un istoric recent de accidentări și perioade lungi fără competiție, recuperarea ar putea reprezenta cea mai mare provocare de până acum.

Nu am avut nicio accidentare înainte de luptă. Am lovit cu picioarele, am sărit pe tot parcursul cantonamentului, precum și în vestiar, înainte de luptă. Asta a apărut de nicăieri. Sunt extrem de trist. Pot doar să descriu asta ca pe un iad. Conor McGregor

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