Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă

a decis formula de start pentru meciul cu Cipru. Află mai jos primul 11. Cipru - România se joacă astăzi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Naționala României dispută în această seară, la Nicosia, prima „finală” dintre cele patru pe care trebuie să le câștige pentru a spera la o calificare directă la Cupa Mondială 2026, găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Mircea Lucescu a decis echipa de start a României pentru meciul cu Cipru

Din informațiile GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) va trimite pe teren împotriva Ciprului aceeași echipă de start folosită și la amicalul cu Canada (0-3), disputat vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională:

Horațiu Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Al. Dobre

În ceea ce privește alegerea portarului, Mircea Lucescu a anunțat clar că va miza în continuare pe Horațiu Moldovan, chiar dacă acesta a gafat inexplicabil la golul de 2-0 al Canadei, când a vrut să dribleze în careul mic și a pierdut mingea.

Selecționerul a explicat că ultimele două zile de pregătire au fost dedicate readucerii în prim-plan a calităților jucătorilor, care au lipsit în meciul amical cu Canada.

„Am mai explicat ce s-a întâmplat la meciul cu Canada, ei au luat partida ca pe una oficială, având și această obligație, pentru că sunt calificați la turneul final, pe când ai noștri au interpretat altfel meciul, au fost greșeli, lipsă de concentrare, neatenție, care au condiționat desfășurarea ulterioară a jocului.

Au fost și lucruri foarte bune pe care le-am analizat cu băieții. Am pus deoparte părțile negative, pentru că dacă scot cele trei goluri pe mine m-a deziluzionat atitudinea relaxată în aceste acțiuni.

Meciul nu a fost rău, am avut posesie, centrări foarte multe, șuturi la poartă, dar nu cu atenția cuvenită. În ultimele două zile am făcut eforturi pentru a readuce în prim plan calitățile echipei noastre', a explicat Lucescu.

Avem un singur atacant în lot: Denis Drăguș

Tehnicianul a vorbit și despre situația atacanților disponibili, subliniind că lipsa unui lot numeros nu reprezintă o problemă. Mircea Lucescu a rămas doar cu vârf de meserie, Denis Drăguș. Din diverse motive nu poate conta pe Bîrligea, Louis Munteanu, Alibec sau George Pușcaș.

„Nu contează că am un singur atacant în lot, Drăguș, este și Miculescu acolo. Mai este și Florin Tănase. Nu aveam de unde aduce alții, pentru că în campionatul României de obicei jucătorii sunt din străinătate și nu ne pot ajuta.

Avem jucători care sunt obișnuiți să joace acolo, în cazul în care va fi nevoie. Pușcaș nu are echipă, Alibec nu joacă, Bîrligea e accidentat, nu am avut ce să iau, am trecut în revistă toate echipele de unde aș putea lua și am constatat că nu există această posibilitate.

Dar nu mă plâng de chestia asta. Important este ca jucătorii care vor intra mâine în teren să se ridice la calitățile echipei naționale”, a adăugat Lucescu.

Lotul României pentru meciul cu Cipru

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 15/0)

(Real Oviedo | Spania, 15/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 32/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 32/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 22/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 22/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 42/1)

(Yunnan Yukun | China, 42/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 4/0)

(Hannover 96 | Germania, 4/0) Mihai POPESCU (FCSB, 5/1)

(FCSB, 5/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 48/2)

(Universitatea Craiova, 48/2) Alexandru CHIPCIU (U Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 32/0)

(Pisa | Italia, 32/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 69/12)

(AEK Atena | Grecia, 69/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 83/15)

(Genoa | Italia, 83/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 22/5)

(FCSB, 22/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 38/10)

(PSV | Țările de Jos, 38/10) David MICULESCU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4)

(Zhejiang FC | China, 26/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 3/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 25/5)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

