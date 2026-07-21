„Da-mi un pupic!” FOTO: Momente virale la parada Spaniei: doi campioni mondiali s-au pupat în autobuzul festiv, iar Ferran Torres a dansat la bustul gol

Sărbătoarea naționalei Spaniei după câștigarea Cupei Mondiale 2026 a oferit numeroase imagini spectaculoase, însă unul dintre cele mai comentate momente nu a avut legătură cu trofeul, ci cu momentul dintre Yeremy Pino și Unai Simon.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În timpul paradei desfășurate pe străzile Madridului, atacantul i s-a adresat portarului cu un zâmbet larg și i-a strigat de două ori: „¡Dame un pico!” (n.r. -„Dă-mi un pupic!”).

„ Da-mi un pupic!”. Doi campioni mondiali s-au pupat în autobuzul pentru parada Spaniei

Unai Simon a răspuns imediat provocării și cei doi și-au oferit un scurt sărut pe buze, spre amuzamentul colegilor și al suporterilor.

Imediat după gest, Yeremy a observat camera de filmat și a reacționat surprins, acoperindu-și gura cu mâna.

Clipul s-a viralizat pe platformele sociale, fiind distribuit de mii de utilizatori și preluat rapid de presa internațională.

El Espanol a scris că scena a fost percepută și ca o ironie la adresa episodului din 2023, când fostul președinte al Federației Spaniole, Luis Rubiales, a sărutat-o fără consimțământ pe Jenni Hermoso după triumful naționalei feminine la Cupa Mondială.

Spre deosebire de acel incident controversat, momentul dintre Pino și Simon s-a petrecut într-un context de glumă, la inițiativa explicită a atacantului, în mijlocul unei atmosfere de sărbătoare.

Parada campionilor a scos în stradă două milioane de fani, iar imaginile cu Ferran Torres și Marc Pubill dansând fără tricou, Borja Iglesias în rol de DJ și pupicul dintre Yeremy Pino și Unai Simon au devenit cele mai distribuite secvențe ale zilei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport