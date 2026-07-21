Deranjat de strategia lui Scaloni Mesaj cu subînțeles al lui Lautaro Martinez, după ce a rămas rezervă neutilizată în finala CM 2026

Lautaro Martinez (28 de ani) a lăsat să se înțeleagă că a fost afectat de decizia lui Lionel Scaloni (48 de ani) de a nu-l juca în finala Cupei Mondiale 2026.

Atacantul Argentinei a urmărit de pe banca de rezerve partida cu Spania, pierdută cu 0-1 după prelungiri, iar reacția sa de după turneu a fost interpretată ca un mesaj indirect către selecționer.

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Atacantul lui Inter Milano a avut un rol important în parcursul Argentinei la Mondial.

Lautaro a fost eroul semifinalei cu Anglia, în care a marcat golul decisiv în victoria cu 2-1, după ce a intrat pe teren pe finalul partidei. În finală, însă, Scaloni nu l-a trimis deloc pe teren, nici măcar în reprizele de prelungire.

Deranjat de strategia lui Scaloni

La două zile după finala CM 2026, Lautaro Martinez a postat un mesaj pe Instagram în care a vorbit despre mândria de a reprezenta Argentina, despre sacrificiile făcute și despre dorința de a fi fost alături de colegi pe gazon în momentul decisiv.

„Am încercat, pentru a doua oară consecutiv la un campionat mondial am ajuns în finală, dar de data aceasta nu ne-a ieșit.

Sunt atât de mândru că sunt argentinian. Mi-ar fi plăcut să încerc să ajut echipa ieri (duminică) pe teren, dar asta e.

Mulțumesc tuturor celor care ne-au însoțit pe parcursul întregii Cupe Mondiale, parcurgând kilometri și kilometri pentru a fi alături de noi, precum și tuturor celor care ne susțin din fiecare colț al țării noastre. 🇦🇷🙏”.

Declarația sa a fost percepută drept o aluzie la faptul că ar fi vrut să primească o șansă în finală.

Parcursul lui Lautaro Martinez la CM 2026

La turneul final din 2026, Lautaro a avut apariții importante pentru Argentina, chiar dacă nu a fost titular în toate meciurile.

A început turneul în primul 11, dar apoi a fost preferat Julian Alvarez.

Momentul său de vârf a venit în semifinala cu Anglia, când a înscris golul care a trimis echipa lui Scaloni în ultimul act al competiției. În finală, însă, a rămas rezervă neutilizată.

3 goluri a marcat Lautaro Martinez la CM 2026 (din penalty, cu Iordania, un gol decisiv în sferturi, cu Elveția, și un gol în semifinala cu Anglia

Situația a fost cu atât mai surprinzătoare pentru o parte dintre suporteri, deoarece Lautaro venea după un sezon foarte bun la nivel de club și după un moment decisiv la națională.

Totuși, Scaloni a ales să păstreze formula de start și schimbările folosite pe parcursul finalei, decizie care a generat discuții după fluierul final.

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