Sportul de masă, noul stil de viață! Aproape jumătate dintre românii care participă la competiții sportive o fac pentru sănătatea lor

Alergarea, ciclismul și triatlonul nu mai sunt doar probe sportive, ci adevărate stiluri de viață pentru mii de români.
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 17:27
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 17:37
  • Alergarea, ciclismul și triatlonul nu mai sunt doar probe sportive, ci adevărate stiluri de viață pentru mii de români.

Potrivit celui mai recent sondaj Endurance RO-Index, competițiile sportive de masă au devenit un fenomen social, cu impact atât asupra sănătății, cât și asupra economiei.

Pentru mulți participanți, competițiile sportive nu sunt „insule” temporare, evenimente care ocupă 2-3 ore în calendarul lor, ci implică frecvent un program de antrenament, o disciplină în mișcare, în alimentație, somn sau chiar analize medicale.

De ce participă românii la competiții sportive

Pentru 61% dintre participanți, sportul de anduranță este o alegere de lifestyle, iar sănătatea este motivul principal pentru aproape jumătate (46%). Atmosfera de la evenimente și comunitatea creată în jurul acestor competiții sunt alte elemente care motivează concurenții.

Deși considerate sporturi individuale, alergarea, ciclismul și triatlonul aduc oamenii împreună: 49% dintre participanți s-au înscris împreună cu prieteni, 22% cu partenerul de viață și 17% alături de copii. Doar 33% au venit la evenimente singuri.

De remarcat este și segmentul de vârstă interesat de astfel de evenimente. Conform sondajului, aproximativ 4 din 10 participanți au între 35 și 44 de ani.

Alergarea rămâne pe primul loc

În 2024, alergarea a atras 80,5% dintre respondenți, fiind de departe sportul cu cea mai mare participare. Concursurile de ciclism au atras 25% dintre sportivi, iar triatlonul 7%.

Jumătate dintre alergători au luat startul la cel puțin 5 competiții într-un singur an. Între competitorii la alergare, concursurile de șosea au atras 86%, cele montane (de trail) 62%, iar 45% au combinat probele de șosea cu cele montane. În plus, aproape unul din cinci a participat și la evenimente internaționale.

Situația este similară și pentru cicliști: 43% au participat la cel puțin 5 evenimente, dar cei mai mulți au ales cursele de mountain bike (79%), evenimentele de șosea fiind preferate de 49% dintre participanți.

În cazul triatloniștilor, probele olimpice (45%) și de sprint (39%) au fost cele mai populare. În concursuri de tip Ironman au concurat aproape 12% dintre triatloniștii participanți la cercetare, 18% optând pentru competiții în afara țării.

Comunități și influenceri sportivi

Nu lipsesc nici sursele de inspirație: alergătorii și cicliștii urmăresc atât influenceri locali, cât și comunități internaționale.

Alex Corneschi este cel mai urmărit „influencer persona” în mediul online, pentru sfaturi legate de antrenamente, echipamente sau competiții, iar Runners Club este cea mai apreciată comunitate locală. La nivel global, platforma Global Cycling Network a devenit reper pentru iubitorii de ciclism, iată că și în România.

„Faptul că sunt nominalizat ca cel mai urmărit influencer persona în mediul online pe sport din România nu este doar o recunoaștere personală, ci o dovadă a puterii comunității pe care sportul o creează. Pentru mine, alergarea și sportul în general nu sunt doar performanță, ci un mod de a trăi, de a învăța și de a inspira.

Cred cu tărie că fiecare kilometru parcurs, fiecare cursă și fiecare antrenament ne apropie nu doar de obiectivele noastre, ci și unii de alții. Sportul înseamnă mai mult decât rezultate – înseamnă disciplină, sănătate, prietenii și povești care rămân cu noi pentru totdeauna”, a declarat Alex Corneschi.

Investiția în pasiune

Participarea la competiții presupune și un efort financiar. Aproape jumătate dintre alergători (47%) au cheltuit în 2024 între 200 și 1.000 de lei pe taxe de participare pentru aceste evenimente. Circa 20% au plătit sub 200 de lei și circa 20% au cumulat sume totale între 1.000 și 2.000 de lei.

Pentru majoritatea (87%), aceste costuri au fost suportate din propriul buzunar, un procent încă mic beneficiind de sprijin din partea unei firme (9%) sau a unui club (1%).

  • Endurance RO-Index are la bază un sondaj realizat pe concurenții care au participat în anul precedent la competiții de alergare, ciclism sau triatlon. Ediția din 2025 a evaluat evenimentele de amatori din 2024. 
  • Sondajul a fost realizat online pe 1.110 respondenți de peste 15 ani, cu sprijinul organizatorilor de evenimente sportive, parteneri în acest demers. 

