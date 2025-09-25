Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi/ Foto: Youtube@universitateacraiova
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot"

Alexandru Smeu
Publicat: 25.09.2025, ora 16:32
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 16:32
  • U CRAIOVA - DINAMO. Mirel Rădoi a descris meciul cu „alb-roșiii” drept primul derby al sezonului, în ciuda faptului că oltenii au jucat și cu CFR Cluj sau U Cluj.
  • Universitatea Craiova - Dinamo va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, vineri, de la ora 21:00.

Antrenorul se așteaptă la o atmosferă intensă atât pe teren, cât și în tribune, unde speră să nu existe incidente.

U CRAIOVA - DINAMO. Mirel Rădoi: „Va fi primul derby adevărat”

Rădoi se așteaptă la un meci tare:

„Va fi primul derby adevărat, chiar dacă am jucat și cu CFR până acum și cu U Cluj, cred că acesta este primul derby adevărat al campionatului, mult așteptat în primul rând de suporteri, de suporterii ambelor echipe, după aceea de jucători.

Cred că va fi o partidă intensă, sper să nu fie probleme în tribune, ca toată lumea să fie civilizată și spectacolul să rămână doar pe teren.

Băieții săptămâna aceasta s-au pregătit foarte bine, era și normal, ne așteaptă un derby și cred că nu este nevoie de nicio motivație din partea altor persoane, inclusiv a mea, pentru că e de ajuns importanța acestei partide”, a declarat Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, avertisment pentru jucătorii săi: „Să se ducă acasă, să stea cu familia!”

Întrebat dacă partida cu Dinamo va fi benefică pentru a-și da seama ce jucători va folosi în meciul cu Rakow, din Conference League, Mirel Rădoi a anunțat că e gata să ia o măsură extremă.

Rădoi a transmis că orice jucător se va gândi la partida următoare va fi scos din lot, indiferent de numele acestuia.

„Nu, și vă spun de ce. Chiar dacă ar fi adevărat, aș recunoaște doar pe jumătate, dar nu, pentru că dacă voi auzi pe cineva că va vorbi despre partida la Rakow, la fel, nu va face parte din lot la partida din Polonia, cum am făcut și la returul cu Bașakșehir!

Noi trebuie să ne concentrăm pe Dinamo și după aceea avem destule zile să ne gândim și la următorul adversar. Cea mai importantă partidă, și în momentul ăsta nu e doar pentru echipă, nu e doar pentru club, ci este și pentru suporteri, e partida cu Dinamo.

Deci oricine altcineva dorește să se gândească la Rakow, din punctul meu de vedere, poate să vină la mine, să se ducă acasă, să-și petreacă timpul cu familia și nu avea niciun fel de problemă.

Pentru că dacă cineva simt că nu va fi concentrat cu Dinamo, nu că nu va juca, nu va fi nici în lotul pentru această partidă!

Deci pentru noi cea mai importantă partidă în acest moment este cu Dinamo. Cel mai bun prilej pentru a câștiga este ultimul antrenament de azi ca să vedem cine va face parte din lot și să ne putem da și noi seama în totalitate despre primul 11 cu Dinamo”, a explicat Rădoi.

Universitatea Craiova Mirel Radoi dinamo superliga
Mai multe știri de ultimă oră

