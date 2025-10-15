Noul stadion prinde contur Președintele clubului din Liga 1 vine cu vești: „Atunci cred că va fi gata

Ilie Lemnaru (53 de ani), președintele clubului Unirea Slobozia, speră că lucrările pentru modernizarea arenei „1 Mai” din oraș vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

Gruparea ialomițeană este aproape de a se întoarce acasă, după ce a disputat meciurile de pe teren propriu în exil, la Clinceni.

Stadionul „1 Mai” din Slobozia, gata până la sfârșitul acestui an

Lemnaru a dat asigurări că lucrările avansează și, în prezent, se construiesc pista de atletism și facilitățile stadionului.

„Se lucrează la pista de atletism, iar firma care a preluat contractul este una profesionistă și am încredere că în câteva zile se va așterne toată fundația. Apoi va fi întins tartanul.

Joi-vineri va avea loc recepția la cele două părți de tribună acoperite și au început săpăturile pentru nocturnă, iar în două săptămâni vor fi gata și vestiarele.

Gazonul, care este hibrid, a beneficiat de două însămânțări”, a declarat Ilie Lemnaru, potrivit digisport.ro.

Oficialul ialomițenilor se așteaptă ca totul să fie gata înaintea sfârșitului acestui an calendaristic.

„Deși nu e bine să avansezi date de finalizare câtă vreme nu depinde efectiv de tine, eu cred că în decembrie totul va fi gata. Doar dacă nu cumva apare ceva neprevăzut care să-i întârzie pe oameni să lucreze”, a mai spus Lemnaru.

Planurile autorităților locale din Slobozia au fost amânate, întrucât, în această vară, GOLAZO.ro arăta că termenul de finalizare dorit era în luna noiembrie.

Din punct de vedere financiar, în primul rând, cred că acum, dacă se juca la Slobozia, aveam 300.000 de euro în cont. Din perspectivă sportivă, deși am jucat mereu în deplasare, acest lucru nu s-a reflectat negativ asupra rezultatului, am jucat la fel, indiferent pe ce teren, și am acumulat cât mai multe puncte în clasament. Ilie Lemnaru, în luna iunie

Facilitățile noii arene „1 Mai” din Slobozia:

Teren nou cu gazon hibrid (105x68 m)

Piste de atletism cu tartan (5 culoare, 400 m lungime)

Suprafață construită: 2.483 mp

Gazon: 8.084 mp

Piste de alergare: 2.968 mp

Sistem de drenaj, irigații automate și încălzire electrică

Zone de protecție conform standardelor

