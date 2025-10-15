Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important

Lionel Messi (38 de ani) a stabilit un nou record mondial, devenind jucătorul care a reușit cele mai multe pase decisive în istoria fotbalului internațional masculin.

Messi l-a depășit pe Neymar, fostul său coleg de la Barcelona, după victoria Argentinei cu 6-0 în meciul cu Puerto Rico.

Messi, cel mai bun pasator în meciurile internaționale

Starul argentinian a oferit două pase decisive, ajungând la un total de 60 de pase de gol în meciurile internaționale și a doborât astfel recordul anterior de 59 de pase deținut de brazilian, conform goal.com.

În meciul cu Puerto Rico, Lautaro Martínez și Alexis Mac Allister au înscris câte două goluri fiecare, iar Gonzalo Montiel a marcat și el un gol. De asemenea, Steven Echevarria a trimis mingea în propria poartă.

Cu aceste două pase de gol, Messi a ajuns la 398 de pase decisive în cariera sa profesională și mai are nevoie de doar două pentru a atinge pragul de 400, conform sportskeeda.com.

În prezent, Messi este și al doilea cel mai bun marcator internațional din istorie, având 114 goluri, fiind devansat doar de Cristiano Ronaldo, care are 143 de goluri.

Ronaldo, fostul rival al argentinianului din La Liga, a stabilit un nou record, devenind cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Campionatului Mondial, cu 41 de goluri.

În clasament, lusitanul este urmat de Carlos Ruiz, cu 39 de reușite, și de Leo Messi, cu 36 de goluri.

