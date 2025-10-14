România U17 a câștigat partida cu Azerbaidjan, scor 5-1 și s-a calificat în runda a doua a preliminariilor pentru Campionatul European din 2026.

Turneul final din vara anului viitor va fi găzduit de Estonia. Vor participa doar 8 echipe de pe întreg continentul.

România U17, victorie categorică în preliminariile pentru Euro

„Tricolorii” au început prost partida și a luat gol în minutul 20. Peste doar 4 minute, România a reușit să egaleze grație reușitei lui Andrei Niculcea, un tânăr mijlocaș legitimat la Rapid.

Pe final de repriză, în minutul 40, Mărincean a marcat și a dus naționala în avantaj pe tabelă. După pauză, „tricolorii” au mai punctat de trei ori prin Corlat și Rusu, cel care a reușit o „dublă” pe final de meci.

Ca urmare a acestui rezultat, selecționata antrenată de Mircea Diaconescu a încheiat pe locul secund în grupa de calificare și va evolua anul viitor în Liga A, runda decisivă pentru calificarea la turneul final.

Partida dintre România și Azerbaidjan s-a disputat în Franța, acolo unde a avut loc tot mini-turneul de calificare.

Clasamentul din grupa României:

Loc Echipă Puncte 1. Franța U17 7 2. România U17 5 3. Israel U17 4 4. Azerbaidjan U17 0

Lotul României U17 la meciul cu Azerbaidjan:

PORTARI

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK), Rareș ANDREI (FCSB);

FUNDAȘI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMȚU (FCSB), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (Campionii FC Argeș), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);

MIJLOCAȘI

Matei PĂDURE (FCSB), Ștefan ROTARU (Steaua București), Ryan RUSU (AC Milan | Italia), Darius TRIPON (Farul Constanța), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);

ATACANȚI

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport