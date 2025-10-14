- România U17 a câștigat partida cu Azerbaidjan, scor 5-1 și s-a calificat în runda a doua a preliminariilor pentru Campionatul European din 2026.
- Turneul final din vara anului viitor va fi găzduit de Estonia. Vor participa doar 8 echipe de pe întreg continentul.
România U17, victorie categorică în preliminariile pentru Euro
„Tricolorii” au început prost partida și a luat gol în minutul 20. Peste doar 4 minute, România a reușit să egaleze grație reușitei lui Andrei Niculcea, un tânăr mijlocaș legitimat la Rapid.
Pe final de repriză, în minutul 40, Mărincean a marcat și a dus naționala în avantaj pe tabelă. După pauză, „tricolorii” au mai punctat de trei ori prin Corlat și Rusu, cel care a reușit o „dublă” pe final de meci.
Ca urmare a acestui rezultat, selecționata antrenată de Mircea Diaconescu a încheiat pe locul secund în grupa de calificare și va evolua anul viitor în Liga A, runda decisivă pentru calificarea la turneul final.
Partida dintre România și Azerbaidjan s-a disputat în Franța, acolo unde a avut loc tot mini-turneul de calificare.
Clasamentul din grupa României:
|Loc
|Echipă
|Puncte
|1.
|Franța U17
|7
|2.
|România U17
|5
|3.
|Israel U17
|4
|4.
|Azerbaidjan U17
|0
Lotul României U17 la meciul cu Azerbaidjan:
PORTARI
Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK), Rareș ANDREI (FCSB);
FUNDAȘI
Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMȚU (FCSB), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (Campionii FC Argeș), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);
MIJLOCAȘI
Matei PĂDURE (FCSB), Ștefan ROTARU (Steaua București), Ryan RUSU (AC Milan | Italia), Darius TRIPON (Farul Constanța), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);
ATACANȚI
Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).