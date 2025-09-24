„Asta e România!” Problemă după problemă cu noul stadion al lui Dinamo: „Actele nu mai erau valabile! S-au cerut alte lucruri” +7 foto
Noul stadion al lui Dinamo FOTO: Facebook - @CS Dinamo București
„Asta e România!” Problemă după problemă cu noul stadion al lui Dinamo: „Actele nu mai erau valabile! S-au cerut alte lucruri”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 20:08
alt-text Actualizat: 24.09.2025, ora 20:09
  • Ionuț Lupescu, președinte de onoare al celor de la CS Dinamo, a vorbit despre ultimele probleme întâmpinate în drumul spre ridicarea noului stadion din „Ștefan cel Mare”.

Legenda „câinilor” susține că, în ciuda eforturilor depuse, procesul demolării vechiului stadion este încă departe de a începe. Mai mult, actele semnate inițial ar fi trebuit refăcute!

Ionuț Lupescu, despre construcția noului stadion Dinamo: „Nu mai este valabil”

În acest moment s-ar așteptat avizul de la Compania Națională de Investiții pentru a putea demola stadionul actual.

„Am fost numit președinte de onoare. Am încercat împreună cu conducerea și Ministerul (n.r. Afacerilor Interne) să semnăm toate actele pentru noul stadion. Din păcate, s-a schimbat conducerea și ce am semnat nu mai este valabil.

S-au cerut alte lucruri. S-au găsit soluții la ședințe, iar acum așteptăm de la CNI să dea avizul de demolare.

Suntem aproape să primim avizul și pentru construire. Toate actele sunt la CNI. CNI trebuie să dea ordinul de demolare. Asta e România.

Totuși, am încredere că datorită ajutorului Ministerului de Interne vom da drumul la treabă. Nu este vorba doar de un stadion, vor fi 7-8 sporturi olimpice care vor avea locuri de antrenament. Este o arenă multifuncțională”, a declarat Ionuț Lupescu, potrivit digisport.ro.

117.000.000 de euro
este suma la care este estimată construcția noului stadion Dinamo

La începutul lunii august, Ionuț Badea, director tehnic la CS Dinamo, a anunțat că lucrările pentru noua arenă a „câinilor roșii” ar trebui să înceapă în primăvara anului viitor.

Din ce știu, martie 2026 ar fi un termen rezonabil. Se va începe această construcție în martie 2026 Ionuț Badea, director tehnic la CS Dinamo

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena a celor de la CS Dinamo va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, și va deservi drept complex sportiv. Va costa aproximativ 100 de milioane de euro!

Noul stadion Dinamo - macheta
Noul stadion Dinamo - macheta

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

dinamo bucuresti Ionut Lupescu cni stadion dinamo
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

