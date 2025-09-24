Trage un semnal de alarmă Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, nu este mulțumit pentru că a rămas fără 9 jucători la națională în perioada noiembrie 2024 - iunie 2025.

În luna iunie a acestui an, România a disputat 2 meciuri în grupa din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026: cu Austria, scor 1-2, și Cipru, scor 2-0.

Față de meciurile din noiembrie 2024 cu Kosovo și Cipru din Liga Națiunilor, în iunie România a avut 9 jucători diferiți în lot.

Mircea Lucescu e îngrijorat de națională: „Suntem într-o situație dificilă”

Într-un interviu acordat italienilor de la TuttoMercatoWeb, Mircea Lucescu a declarat că resursele pentru selecție s-au modificat considerabil din noiembrie 2024 până în iunie 2025.

„Jucătorii mei nu joacă prea mult. Nu este ușor. Am pierdut nouă jucători între noiembrie și iunie. Apoi, mulți dintre ei au avut probleme.

Până când se vor adapta la ligile respective, va fi greu. Suntem într-o situație dificilă. Dar sunt încrezător, altfel va trebui să jucăm la egal.

Aștept jucătorii. Dacă suntem în formă fizică și mentală, putem fi o echipă bună. Altfel, este complicat”, a spus Mircea Lucescu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cei 9 jucători chemați în noiembrie 2024 care nu s-au mai regăsit pe lista convocaților în iunie 2025:

Răzvan Sava (Udinese)

Cristi Manea (Rapid)

Radu Drăgușin (Tottenham)

Adrian Rus (U Craiova)

Alexandru Pașcanu (Rapid)

Matei Ilie (CFR Cluj)

Darius Olaru (FCSB)

Ianis Hagi (Alanyaspor)

Florinel Coman (Al Gharafa)

Mircea Lucescu are încredere în Cristi Chivu: „Este un băiat inteligent”

Selecționerul României a vorbit și despre situația lui Cristi Chivu la Inter. Lucescu e de părere că românul va avea un sezon foarte bun pe banca „nerazzurrilor”.

„ Îmi place. Va avea un sezon excelent. Este un băiat inteligent. În plus, cunoaște mediul de la Inter. Șapte ani la Nerazzurri înseamnă mult. Nu are dușmani, ceea ce nu este de la sine înțeles când ajungi într-un loc nou.

Inter are un lot numeros, cu jucători de calitate și cu multă experiență. Nu a început bine sezonul, dar cu timpul poate reveni în forță”, a mai spus Mircea Lucescu, conform sursei citate.

