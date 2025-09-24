Trage un semnal de alarmă  Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători” +57 foto
Mircea Lucescu
Nationala

Trage un semnal de alarmă Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 16:31
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, nu este mulțumit pentru că a rămas fără 9 jucători la națională în perioada noiembrie 2024 - iunie 2025.

În luna iunie a acestui an, România a disputat 2 meciuri în grupa din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026: cu Austria, scor 1-2, și Cipru, scor 2-0.

Față de meciurile din noiembrie 2024 cu Kosovo și Cipru din Liga Națiunilor, în iunie România a avut 9 jucători diferiți în lot.

„Le forțează mâna” Informații de culise de la Ierusalim » Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu ar vrea să joace de fapt pentru Israel
Citește și
„Le forțează mâna” Informații de culise de la Ierusalim » Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu ar vrea să joace de fapt pentru Israel
Citește mai mult
„Le forțează mâna” Informații de culise de la Ierusalim » Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu ar vrea să joace de fapt pentru Israel

Mircea Lucescu e îngrijorat de națională: „Suntem într-o situație dificilă”

Într-un interviu acordat italienilor de la TuttoMercatoWeb, Mircea Lucescu a declarat că resursele pentru selecție s-au modificat considerabil din noiembrie 2024 până în iunie 2025.

„Jucătorii mei nu joacă prea mult. Nu este ușor. Am pierdut nouă jucători între noiembrie și iunie. Apoi, mulți dintre ei au avut probleme.

Până când se vor adapta la ligile respective, va fi greu. Suntem într-o situație dificilă. Dar sunt încrezător, altfel va trebui să jucăm la egal.

Aștept jucătorii. Dacă suntem în formă fizică și mentală, putem fi o echipă bună. Altfel, este complicat”, a spus Mircea Lucescu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cei 9 jucători chemați în noiembrie 2024 care nu s-au mai regăsit pe lista convocaților în iunie 2025:

  • Răzvan Sava (Udinese)
  • Cristi Manea (Rapid)
  • Radu Drăgușin (Tottenham)
  • Adrian Rus (U Craiova)
  • Alexandru Pașcanu (Rapid)
  • Matei Ilie (CFR Cluj)
  • Darius Olaru (FCSB)
  • Ianis Hagi (Alanyaspor)
  • Florinel Coman (Al Gharafa)
Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (49).jpg
Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (49).jpg

Galerie foto (57 imagini)

Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
+57 Foto
labels.photo-gallery

Mircea Lucescu are încredere în Cristi Chivu: „Este un băiat inteligent”

Selecționerul României a vorbit și despre situația lui Cristi Chivu la Inter. Lucescu e de părere că românul va avea un sezon foarte bun pe banca „nerazzurrilor”.

Îmi place. Va avea un sezon excelent. Este un băiat inteligent. În plus, cunoaște mediul de la Inter. Șapte ani la Nerazzurri înseamnă mult. Nu are dușmani, ceea ce nu este de la sine înțeles când ajungi într-un loc nou.

Inter are un lot numeros, cu jucători de calitate și cu multă experiență. Nu a început bine sezonul, dar cu timpul poate reveni în forță”, a mai spus Mircea Lucescu, conform sursei citate.

Citește și

Acuzații de blat Președintele echipei lui Ianis Hagi, despre un noncombat cu campioana: „Oameni insignifianți spun: «O, Doamne, au dat meciul»”
Campionate
15:22
Acuzații de blat Președintele echipei lui Ianis Hagi, despre un noncombat cu campioana: „Oameni insignifianți spun: «O, Doamne, au dat meciul»”
Citește mai mult
Acuzații de blat Președintele echipei lui Ianis Hagi, despre un noncombat cu campioana: „Oameni insignifianți spun: «O, Doamne, au dat meciul»”
„Dacă acesta este noul fotbal...”  Ce l-a înfuriat pe Jose Mourinho  după primul meci acasă, la Benfica: „Extrem de nedrept”
Campionate
15:07
„Dacă acesta este noul fotbal...” Ce l-a înfuriat pe Jose Mourinho după primul meci acasă, la Benfica: „Extrem de nedrept”
Citește mai mult
„Dacă acesta este noul fotbal...”  Ce l-a înfuriat pe Jose Mourinho  după primul meci acasă, la Benfica: „Extrem de nedrept”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
mircea lucescu Inter Milano Cristi Chivu NATIONALA
Știrile zilei din sport
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Europa League
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Citește mai mult
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Nationala
16:38
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Citește mai mult
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Campionate
16:48
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Citește mai mult
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share