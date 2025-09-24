Lisav Naif Eissat, 20 de ani, este surpriza selecționerului pentru cele două meciuri din octombrie, cu Moldova și Austria.

Doi oficiali FRF au opinii diferite legate de fundașul central al lui Maccabi Haifa.

Agresivitatea sa excesivă provoacă probleme: încearcă să-și intimideze adversarii în dueluri, dar riscă să fie eliminat.

Lisav Naif Eissat a apărut neașteptat pe lista stranierilor lui Mircea Lucescu.

Israelianul în vârstă de 20 de ani a fost surpriza selecționerului pentru viitoarele două meciuri, ambele pe Arena Națională: amicalul cu Moldova (9 octombrie) și marele duel cu Austria, trei zile mai târziu, decisiv în preliminariile CM 2026.

Opinii diferite despre Eissat: lui Niculae i-a plăcut, Pancu l-a refuzat

Stoperul lui Maccabi, născut la Haifa, cu dublă cetățenie, mamă româncă, tată israelian, a ales să joace la naționala noastră.

Două semnale diferite legate de el.

Marius Niculae, manager al loturilor de tineret și juniori la FRF, a spus: „Mi-am dat seama că e de calitate”.

Dar Daniel Pancu, fostul selecționer U21, i-a urmărit pe Eissat și pe Umit Akdag, preferându-l pe fundașul central de origine turcă. A renunțat la Lisav.

Eissat încearcă să-și intimideze adversarii. Prea dur. Riscă în zone fără pericol

Eissat, în principal stoper stânga, însă putând fi folosit și stoper dreapta, și fundaș stânga (lovește mingea cu ambele picioare), are o mare problemă.

300.000 de euro este cota apărătorului Lisav Naif Eissat, jucătorul lui Maccabi Haifa (Transfermarkt)

Înalt (1,87 m) și puternic, e foarte dur în dueluri, de multe ori prea agresiv și impulsiv. Încearcă să câștige mingea intimidându-și rivalii. Uneori, riscă în zone fără pericol.

Eissat mai are doi ani contract cu Maccabi Haifa Foto: Imago

Împotriva lui Rakow (0-2), în preliminariile Conference League, atacat tare adversarul în aer (și târziu) la mijlocul terenului, unde nu exista nicio primejdie pentru echipa sa. Chiar israelianul a fost victimă la acel duel. El a fost bandajat după ciocnirea cap în cap.

Patru cartonașe galbene și un roșu în patru meciuri. Trei eliminări sezonul trecut

În același meci, avea deja un cartonaș galben din prima repriză. În minutul 55, a riscat lansându-se într-un tackling contondent aproape de tușă, tot la mijlocul terenului.

Bodycheck! Eissat (dreapta) intră mereu tare la adversar Foto: Imago

Alunecare la minge, dar a prins și piciorul rivalului. Al doilea galben și eliminare. În inferioritate, Maccabi a pierdut (0-2) și a părăsit competiția.

Eissat trebuie să fie atent la cartonașe de ambele culori. Ia prea multe!

4 galbene a primit Eissat în patru meciuri de Conference jucate în acest sezon. Ultimele două avertismente s-au transformat în roșu contra lui Rakow

În sezonul trecut, împrumutat de Maccabi la Hapoel Hadera, a luat trei cartonașe galbene și trei roșii în 26 de meciuri (a înscris 3 goluri)!

Eissat a avut umărul dislocat

În actuala stagiune, a fost folosit în șase partide, patru din patru titular în Conference, o dată în primul „11” în campionat.

A lipsit două etape la rând după ce a avut umărul dislocat, revenind în ultima rundă, când a intrat ca rezervă.

Are un joc fizic, agresiv, principalele sale calități fiind forța și viteza. Are însă probleme la controlul și pasarea mingii Jurnalist israelian, despre Lisav Naif Eissat

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport